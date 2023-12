Druckprobleme beheben – praktische Tipps für Einsteiger

Unabhängig davon, ob ein Laser- oder Tintenstrahldrucker genutzt wird, kann es sehr ärgerlich sein, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert. Häufig tritt dieses Problem auf, wenn dringend etwas ausgedruckt werden muss. Zum Glück gibt es verschiedene Methoden und Lösungsansätze, mit denen sich Druckerprobleme beheben lassen.

Tinte oder Toner – teilweise fehlt einfach Verbrauchsmaterial

Passende Druckerpatronen sind bei Tintenstrahldruckern und Tonerkartuschen bei Laserdruckern wichtige Verbrauchsmaterialien. Wenn ein Drucker nicht richtig funktioniert, sollte zunächst geprüft werden, ob ein Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muss. Bei den meisten Geräten kann über ein integriertes Menü überprüft werden, ob ausreichend Tinte oder Toner vorhanden ist. Darüber hinaus bieten einige Hersteller ein zusätzliches Tool an, das diese Informationen bereitstellt.

Hochwertige originale Tintenpatronen für Drucker, wie sie bei HQ-Patronen.de gefunden werden können, weisen im Regelfall eine deutlich längere Lebensdauer als kompatible Patronen auf. Wer Druckerproblemen vorbeugen möchte, sollte beim Kauf auf einen vertrauenswürdigen Händler und eine gute Qualität achten. Nicht selten werden Patronen mit defektem Druckkopf oder anderen Problemen von Shops im Ausland geliefert, die kein Impressum auf ihrer Homepage haben.

Druckkopf – eine Besonderheit beim Tintenstrahldrucker

Bei Tintenstrahldruckern gibt es zwei gängige Konstruktionen: Entweder ist der Druckkopf fest im Drucker eingebaut, oder er befindet sich auf den Tintenpatronen, den sogenannten Druckkopfpatronen. Wenn der Tintenstrahldrucker längere Zeit nicht benutzt wurde, kann eingetrocknete Tinte auf dem Druckkopf zu Problemen führen. Es empfiehlt sich daher, das eingebaute Reinigungsprogramm des Druckers zu nutzen, besonders wenn keine Zeit für eine manuelle Reinigung besteht.

Falls der Drucker kein solches Programm bietet, sollten die Patronen entfernt oder der Druckkopf ausgebaut werden, um die Druckköpfe zu inspizieren. Eingetrocknete Tinte kann mit einem weichen, fusselfreien Lappen und destilliertem Wasser von den Düsen am Druckkopf entfernt werden. Es ist wichtig, keine Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Nagellackentferner zu verwenden, da diese den Druckkopf beschädigen können.

Treiberprobleme sind keine Seltenheit

Falls ein Drucker nicht mehr korrekt funktioniert, könnte dies an einer Störung in der Verbindung zwischen PC und Drucker liegen, wofür oft der Druckertreiber verantwortlich ist. Dies wird deutlich, wenn ein Druckauftrag an einen Tintenstrahl- oder Laserdrucker gesendet wird und daraufhin kein Druckergebnis folgt. Aktuellste Druckertreiber lassen sich meist kostenlos von der Herstellerseite des Druckeranbieters herunterladen und installieren. Hierbei ist manchmal die Eingabe der Servicenummer des Druckers erforderlich.

Auch über die Systemsteuerung des Betriebssystems kann überprüft werden, ob es Probleme mit dem installierten Treiber gibt. Bei Windows erfolgt dies über den Gerätemanager, wo man zum installierten Drucker navigiert und unter der Karteikarte „Druckertreiber“ weitere Informationen findet.

Druck über das Handy – dasselbe WLAN ist wichtig

Wenn Dokumente und Bilder sich nicht drahtlos vom Handy ausdrucken lassen, liegt das Problem oft darin, dass Drucker und Handy nicht im selben WLAN-Netzwerk sind. In diesem Fall sollte der Netzwerkzugang entsprechend geändert werden.

Ein weiteres häufiges Problem ist, dass das Smartphone über das 5-Gigahertz-Band und der Drucker über das 2,4-Gigahertz-Band mit dem Router verbunden ist. Um dieses Problem zu beheben, sollten idealerweise beide Geräte auf demselben Frequenzband, vorzugsweise dem 2,4-Gigahertz-Band, betrieben werden. Die entsprechenden Einstellungen können im Regelfall bei dem Endgerät gefunden werden.

Windows bietet eine praktische Fehleranalyse

Bei neueren Windows-Versionen besteht die Möglichkeit, Druckerausfälle mithilfe der integrierten Fehlersuche und Fehlerbehebung zu beheben. Unter Windows 10 öffnet man in der Systemsteuerung den Bereich „Drucker & Scanner“. Dann wählt man den betreffenden Drucker aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man auf der linken Seite „Problembehandlung ausführen“ auswählen muss. Windows 10 startet daraufhin automatisch die Fehlersuche und prüft bekannte Probleme. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Obwohl die automatische Fehlerbehebung nicht alle Fehler findet, identifiziert sie häufig solche, die man selbst vielleicht übersehen hätte, und kann damit effektiv bei der Lösung von Problemen helfen.