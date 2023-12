Tipps zum sicheren Umgang mit Online-Spielen – Worauf man bei Plattformen achten sollte

Plattformen für Online-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit und können sowohl auf mobilen Geräten wie auch auf dem heimischen PC genutzt werden. Man braucht als Interessierter Gamer nur wenig, um hier einzusteigen, sollte aber einige Dinge beachten, um einen sicheren Umgang mit den Angeboten zu gewährleisten.

Nach dem 2021 geschlossenen Glücksspielstaatsvertrag können jetzt sehr viel mehr Online-Spiele angeboten werden als zuvor. Bis dahin waren die Lizenzen Schleswig-Holstein vorbehalten. Für eine neue Erlaubnis für Online-Anbieter von Glücksspielen sind nun jeweils die Bundesländer zuständig. Es gibt für die Betreiber des Online-Glücksspiels allerdings einige zwingende Anträge, damit ihr Angebot legal ist.

Nur legale Angebote nutzen

Immer noch tummeln sich im Netz zahlreiche illegale Anbieter von Glücksspielen. Wer spielen möchte, sollte daher das Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen. Insbesondere sollte eine deutsche Lizenz vorliegen, Lizenzen aus anderen Ländern haben in den Bundesländern keine Gültigkeit. Der Spieler, der sich dennoch von solch einem Unternehmen locken lässt, macht sich strafbar, allerdings wurde bisher von den Behörden oft ein Auge zugedrückt. Jedoch sollte man es besser nicht darauf anlegen.

Über die legalen Aktivitäten informiert auch der Online Glücksspiel Atlas. Er bringt Spieler einmal im Quartal auf den neuesten Stand. Mit seiner Hilfe wird das Glücksspiel im Internet transparenter, nachhaltiger und sicherer. Die Casino Studie Deutschland befasst sich mit Meinungsumfragen, Trends und Entwicklungen der Branche. Hier werden Begriffe wie Verantwortungsbewusstsein und Fairness großgeschrieben.

Online-Anbieter, die ihr Glücksspiel legalisieren wollen, können für verschiedene Unterarten eine deutsche Lizenz beantragen. Dazu gehören Automatenspiele, Casinos, Lotterien, Pferdewetten, Poker und Sportwetten.

Augen auf bei der Nutzung von Apps

Online-Spiele sind vor allem am PC sehr beliebt, doch viele Spiele können auch auf dem Smartphone gespielt werden. Nicht selten bieten Plattformen ihre Angebote auch in Form einer App an. Gerade bei der Auswahl von Apps auf dem persönlichen Smartphone sollte man jedoch wachsam sein, denn es sind jede Menge private Daten auf den Geräten enthalten. Daher sollten Apps nur aus seriösen Quellen und von vertrauenswürdigen Anbietern heruntergeladen werden.

Weiterhin sollte man bei so genannten In-App-Käufen vorsichtig sein und wenn möglich mit Gutenhabenkarten, statt mit Kredit- oder Bankkarten zu zahlen. Dadurch kann die Sicherheit deutlich erhöht werden. Wer viel und regelmäßig auf dem Smartphone spielt oder Online-Plattformen nutzt, sollte eventuell sogar über ein separates Gerät für diese Zwecke nachdenken.

Ausgleichsübungen nicht vergessen

Der Markt für Spielinteressierte ist ungeheuer groß und es ist entsprechend viel Abwechslung geboten. Mancher mag sich dabei für Stunden in sein Spiel verlieren. Kommt das öfter vor und wird auch anderes am PC erledigt, sollte man seinem Körper etwas Gutes tun. Meist sitzt man zu lange und vergisst, sich zwischendrin zu strecken und gelegentlich aufzustehen, um zumindest einige Ausgleichsübungen zu machen. Das Internet bietet reichlich Anregungen dafür.

Ein Spaziergang sorgt zudem für einen freien Kopf. Zusätzlich sollten ausreichend nichtalkoholische Getränke bereitstehen, denn es wird in der Hitze der Spiele häufig zu wenig getrunken. Wer zudem auf Fastfood verzichtet, hat einen weiteren wichtigen Schritt getan, bei aller Liebe zu seinen Spielen gesund zu bleiben.

Die richtigen Möbel für lange Sessions

Ein anderer Aspekt betrifft die Möbel. Es sollte ein Gamer-Schreibtischstuhl angeschafft werden. Sie bieten eine Vielzahl an Funktionen, ermöglichen ein ergonomisches Sitzen und eignen sich für stundenlanges Verweilen. Rücken- und Armlehnen lassen sich anpassen, auch stehen sie auf fünf Rollen und einem stabilen Fußkreuz. Die Rückenlehne ist hoch und lädt zum Anlehnen ein, damit man keinen Rundrücken bekommt.

Ein anderes wichtiges Möbel ist der Schreibtisch. Gamer und Glücksspieler sitzen viel, aber sie sollten daran denken, gelegentlich aufzustehen. Mit einem flexiblen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, werden Spielen und Aufstehen auf einfache Weise kombiniert. Es kostet nur eine kurze Pause, schon ist der Schreibtisch auf eine angenehme Arbeitshöhe gebracht und der Spieler agiert eine Weile im Stehen. Da dies eventuell mehrmals täglich wiederholt wird, sollte der Schreibtisch aus hochwertigen Materialien bestehen, die entsprechend robust und langlebig sind. Auch die Mechanik muss vom Feinsten sein, damit sie die Belastungen problemlos aushält.

Die Anschaffungen von Stuhl und Schreibtisch kosten etwas, aber sie lohnen sich. Zudem sind sie eine Investition in die eigene Gesundheit.