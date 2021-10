Die beste Software zur Wiederherstellung von Festplattendaten

Ob im Beruf oder in der Geschäftswelt – Dateien treffen wir auf all unseren elektronischen Geräten an. Sei es auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC. Mithilfe von Bildern, Videos und Dokumenten halten wir Erinnerung fest und erledigen Arbeiten. Umso ärgerlicher ist es deshalb, wenn diese verloren gehen. Sei es durch eine ungewollte Löschung oder weil diese tief verborgen sind. Ein praktisches Programm, welches eine unbegrenzte Anzahl an Dateien ohne Beschädigungen retten oder wiederfinden kann, ist Wondershare Recoverit. Wofür sich das Werkzeug einsetzen lässt und wie es funktioniert, möchten wir in diesem Artikel einmal aufzeigen.

Anzeige

Vollständige Wiederherstellung von Dateien

Datenrettungstools gibt es fast schon so lange, wie es den Computer gibt. Schließlich können beim Umgang mit Dateien auf jedem Gerät unerwartete Fehler auftreten. Doch gerade in den letzten 20 Jahren, hat sich das Angebot derartiger Software stark multipliziert. Eine einfache Verbreitung via Internet hat dazu beigetragen. Das Wondershare Recoverit Datenwiederherstellungs-Tool ist seit 2003 am Markt. Auf den ersten Blick sieht es wie jedes andere Programm aus, das derartige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Doch bei einer etwas intensiveren Betrachtung wird klar, dass Recoverit deutlich mehr Funktionen und Vorteile bereithält, als die allseits bekannte Konkurrenz. Eine professionelle Datenwiederherstellung für jedermann, ohne teure Dienstleister, ist mit diesem Programm kinderleicht umsetzbar.

Bei welchen Problemen kann Recoverit eingesetzt werden?

Das Wondershare Recoverit Tool kann in jedem nur erdenklichen Szenario hilfreich sein. So ist eine Wiederherstellung von Dateien nach einer versehentlichen Löschung oder einer fehlgeschlagenen Formatierung kein Problem. Auch Gerätebeschädigungen oder ein Virenbefall können zu Schäden oder Löschung führen. In diesem Fall hilft Recoverit dabei, eben diese schnell wiederzufinden beziehungsweise wiederherzustellen. Innerhalb kürzester Zeit und ohne hohe Kosten sorgt Recoverit für ein Maximum an Flexibilität und Selbstständigkeit.

Reparatur von beschädigten Videodateien ohne Frust

Das immer schneller werdende und grenzenlos verfügbare Internet hat viele Anwendungen sehr populär gemacht. Neben der Möglichkeit, Filme, Musik und Videos zu streamen, lassen sich eben diese Bewegbilder auch schnell downloaden. Dutzende Tools ermöglichen es allen, Videos von YouTube, Vimeo und Co. zu konvertieren und herunterzuladen. Dabei kann es vorkommen, dass die Videodatei beschädigt wird. Doch auch ein unerwarteter Systemabsturz, ein Virus oder ein fehlerhaftes Update können für derartige Beschädigungen der Grund sein. Mit Wondershare Recoverit lassen sich diese Schäden ohne Frust reparieren. Das Tool übernimmt dabei die Analyse als auch die Reparatur. Und das in nur wenigen Minuten.

Umfassende Videoreparatur

Recoverit ist für die Videoreparatur mit zwei unterschiedlichen Modi ausgestattet worden. Zum einen gibt es die „schnelle Videoreparatur“. Kleine Fehler oder Schäden lassen sich so ohne großen Aufwand beheben. Für schwerwiegendere oder tiefgreifende Probleme auf der Festplatte kommt die „erweiterte Videoreparatur“ zum Einsatz. Sie kann selbst nach einem schweren Systemfehler, einem falschen Update oder gar einem Virusbefall eine zuverlässige Reparatur anbieten.

Mehr als 1.000 Formate unterstützt Recoverit

Eine gute und zuverlässige Datenwiederherstellungssoftware zeichnet sich durch eine ausgewählte Funktionsvielfalt aus. Somit ist die Datenwiederherstellung als auch Reparatur sowohl für Videos, Musik und E-Mails als auch für Bilder in mehr als 1.000 Dateiformaten möglich. Gelöschte Fotos, beschädigte Videodateien oder verloren gegangene E-Mails sind mit Recoverit schnell wiederhergestellt oder wiederauffindbar. Auch das Einsatzgebiet erstreckt sich von HDDs bis hin zu SSDs, USB-Sticks, externe Festplatten sowie andere mobile Geräte. Verfügbar ist das hilfreiche Programm für Windows als auch Macs.

Bootable Media Creator zur Verhinderung von PC-Abstürzen

Wondershare Recoverit ist also das ideale Programm, um Dateien auf dem PC, dem Smartphone, Tablet, auf externen Festplatten sowie USB-Sticks wiederherstellen oder reparieren zu können. Allerdings verfügt es noch über eine weitere Funktion. Mit Recoverit kann man nämlich auch auf die Computerdaten zugreifen, nachdem dieser abgestürzt ist. Dafür muss lediglich ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellt werden. Anschließend werden die Daten dort gespeichert, wodurch diese sicher sind. So werden Abstürze außerdem prophylaktisch behandelt und einem Datenverlust bzw. –beschädigung wird aktiv vorgebeugt.