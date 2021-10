Mit Wondershare MobileTrans WhatsApp Daten schnell und unkompliziert übertragen

Die Messenger-Dienste haben unsere Art zu kommunizieren verändert. Nie war es einfacher der Familie oder den Freunden eine kurze Nachricht zu schreiben. Neben dem Facebook Messenger ist vor allen Dingen der Dienst WhatsApp der mit Abstand beliebteste. Alleine in Deutschland nutzen ihn rund 20 Millionen Menschen. Doch so einfach die Nutzung auch sein mag, die Übertragung der WhatsApp Daten auf ein neues Telefon ist manchmal schwieriger als gedacht. Das gilt vor allen Dingen, wenn der Transfer über die Grenzen zweier unterschiedlicher Betriebssysteme vollzogen werden soll. Damit Ihnen dies dennoch gelingt, haben wir für Sie ein einfaches und unkompliziertes Programm herausgesucht. Dabei sind wir auf Wondershare MobileTrans gestoßen. Wie die WhatsApp Übertragung damit funktioniert und welche Funktionen zusätzlich noch bereitstehen, möchten wir Ihnen in diesem Artikel zeigen.

Anzeige

Mit Wondershare MobileTrans WhatsApp Daten sicher verwalten

Jedes Jahr kaufen sich Millionen Deutsche ein neues Smartphone von Ihrem Lieblingshersteller. Neben Samsung, Apple und Huawei gehören auch Xiaomi und Co. zu den Marken der Wahl. Doch so unterschiedlich diese Unternehmen auch sind, so unterschiedlich sind auch die Betriebssysteme. Während rund 80% aller Smartphones mit Googles Betriebssystem Android laufen, zeichnen sich die Apple-Geräte durch Ihr einheitliches iOS aus. Gerade beim Umzug der WhatsApp Daten kann dieser Umstand schnell zur Verzweiflung führen. Denn die Übertragung von WhatsApp Chats und Nachrichten von Android zu Android sowie von iPhone zu iPhone ist relativ einfach umsetzbar. Wenn es jedoch von Android zu iPhone oder umgekehrt geht, muss ein separates Tool eingeschaltet werden. Das Wondershare MobileTrans Programm ist ein genau solches, das diese Hürde überwinden kann.

So klappt der WhatsApp Transfer von Android zu iPhone

Mit Wondershare MobileTrans wird die Hürde der WhatsApp Übertragung zwischen zwei Betriebssystemen kinderleicht möglich gemacht. Im Grunde genommen müssen nur die nun folgenden drei Schritte durchgeführt werden.

Schritt #1: Programm herunterladen und installieren

Um mit dem Transfer von WhatsApp starten zu können, müssen Sie sich zunächst einmal das Wondershare MobileTrans Programm herunterladen. Ist dies geschafft, folgen Sie einfach den Anweisungen im Installationsprozess um letztlich zum Dashboard zu gelangen und die WhatsApp Datenübertragung einleiten zu können.

Schritt #2: WhatsApp Datenübertragung einleiten

Auf dem übersichtlich gestalteten Startbildschirm des MobileTrans Programms wird Ihnen nun eine Vielzahl von Funktionen vorgeschlagen. Hier entscheiden Sie sich einfach für die Auswahlmöglichkeit „WhatsApp Transfer“. Nun werden Sie gebeten, eine Verbindung zwischen den beiden Smartphones und Ihrem Windows PC oder Mac herzustellen. Das Programm wird diese dann automatisch erkennen. Sobald Sie zu guter Letzt noch Ziel- und Quellgerät festgelegt haben, können Sie die Übertragung mit einem Klick auf „Start“ beginnen.

Schritt #3: Abschluss und Überprüfung

Die Übertragung aller WhatsApp Daten kann je nach Datenaufkommen einige Minuten dauern. Sobald der Vorgang letztlich abgeschlossen ist, dürfen Sie Ihre beiden Handys auswerfen und von Ihrem PC trennen. Ein kurzer Blick auf das neue Smartphone reicht und Sie können dort weiterschreiben, wo Sie aufgehört haben.

Was ist mit MobileTrans sonst noch möglich?

Die WhatsApp Datenübertragung mit MobileTrans ist kinderleicht umsetzbar. Dabei werden sämtliche Kontakte, Chats und Nachrichten übertragen. Ebenso einfach umsetzbar sind jedoch noch andere Dinge. Denn die Entwickler von Wondershare haben MobileTrans zusätzlich noch mit einer generellen Handy Übertragungs-Funktion ausgestattet. Für Sie bedeutet das, dass Sie nicht nur WhatsApp Nachrichten, sondern ebenso auch sämtliche Bilder, Dokumente, Videos, Musik und Co. mit wenigen Klicks transferieren können. Dies funktioniert ebenso einfach wie der WhatsApp Transfer.

Hohe Kompatibilität mit anderen Diensten und Formaten

Wondershare MobileTrans verfügt über eine große Kompatibilität. So werden mehr als 8.000 Smartphone Modelltypen unterstützt. Diese laufen unter anderem mit Windows, iOS oder Android. Darüber hinaus werden mehr als 17 Dateiformate unterstützt und es können noch weitere Messenger-Dienste mit MobileTrans übertragen werden. Konkret gilt dies für LINE, WeChat, Kik und WhatsApp Business.

Erstellung & Verwaltung von Backups

Zu guter Letzt haben die Entwickler noch die Funktion hinzugefügt, um Telefon-Backups direkt auf dem PC zu erstellen und zu verwalten. So können Sie die Daten Ihres alten Smartphones sichern, in der Zwischenzeit ein neues kaufen und anschließend die Übertragung auf das neue Gerät durchführen. So bleiben Sie maximal flexibel und können auf jede nur erdenkliche Situation entsprechend reagieren. Teure Dienstleister werden so vollkommen überflüssig, da Sie mit Wondershare MobileTrans ein ideales Werkzeug erhalten, um sämtliche Dinge einfach selbst übernehmen zu können.