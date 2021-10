„Europa Universalis IV“ momentan gratis

Diese Woche gibt es auf der Spieleplattform von Epic Games ein Echtzeit-Strategiespiel gratis. „Europa Universalis IV“ erschien 2013 als vierter Teil dieser Serie historisch simulierter Globalstrategiespiele und wurde von der Kritik allgemein positiv aufgenommen. Vor allem der große Spielumfang und die enorme Komplexität des Spiels wurden hervorgehoben.

Die Serie basiert auf einem französischen Brettspiel gleichen Titels von Philippe Thibault. Ziel der Spiele ist es, seine gewählte Nation durch geschickte Diplomatie, militärische Stärke und eine funktionierende Wirtschaft zur mächtigsten ihrer Zeit zu führen und möglichst viele Siegpunkte zu erlangen. Dabei sind keinerlei Missionsziele vorgegeben, die den Spieler durch den Spielverlauf geleiten sollen. Ihm steht es frei, ahistorisch oder nach historisch korrekten Fakten zu spielen. Er kann direkt auf bedeutende historische Ereignisse Einfluss nehmen sowie die Regierungs-, Gesellschafts- und Wirtschaftsform seiner Nation bestimmen. Sämtliche Titel der Europa-Universalis-Serie besitzen einen Mehrspielermodus, in dem jeder teilnehmende Spieler jeweils eine Nation verkörpert.

„Europa Universalis IV“ beginnt 1444 und endet 1821 und beschreibt die Herrschaft über 800 historisch tatsächlich existierende sowie weitere formbare Nationen. Erstmals steht dem Spieler dafür eine 3D-Karte zur Verfügung. Auch gibt es mehr Diplomatieoptionen und ein verändertes Handelssystem. Zudem lassen sich Spielstände aus anderen Titeln dieses Entwicklers (wie beispielsweise „Crusader Kings II“) importieren.

Es gibt für „Europa Universalis IV“ zahlreiche von Spielern erstellte Modifikationen, welche nahezu alle Details auf inhaltlicher und spielerischer Ebene verändern können. Die Modifikationen reichen von kleineren grafischen Veränderungen bis hin zu einer vollkommenen neuen Spielwelt. Diese so genannten „Total Conversion Mods“ können einen historischen Hintergrund haben oder einen phantastischen. Die Modifikation „Extended Timeline“, die auf Steam mit über 390.000 Abonnenten am beliebtesten ist, erlaubt den Spielern zum Beispiel vom ersten Jahrhundert bis in das 21. Jahrhundert zu spielen. [Quelle: Wikipedia]

„Europa Universalis IV“ ist noch bis Donnerstag, den 7. Oktober 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games