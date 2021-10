OnePlus 9RT 5G: Neues Premium-Smartphone offiziell vorgestellt

OnePlus bringt in China das neue Premium-Smartphone OnePlus 9RT 5G auf den Markt. Es ist allerdings möglich, dass diese Gerät dann auch dem Heimatland vorbehalten bleibt. Denn so verlief es auch mit dem letzten R-Modell. Theoretisch wäre aber die Basis für einen westlichen Release gegeben, denn es wird auch das LTE Band 20 unterstützt. In China mustert OnePlus für das neue, mobile Endgerät zudem nun Hydrogen OS aus und setzt stattdessen auf ColorOS von Oppo – noch auf Basis von Android 11. Beide Unternehmen sind unter dem Dach von BBK unterwegs. Auch realme und vivo sind Teil des Konzerns.

Technisch gesehen, bringt das OnePlus 9RT 5G ein AMOLED-Display mit 6,62 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz mit. Der Fingerabdruckscanner sitzt unter dem Bildschirm. Das Smartphone verwendet den Qualcomm Snapdragon 888 als SoC, welchem 8 bis 12 GByte LPDDR5-RAM und 128 bzw. 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz zur Seite stehen. Als Maße des Geräts sind 162,2 x 74,6 x 8,29 mm bei einem Gewicht von 198,5 g genannt.

Das OnePlus 9RT 5G nutzt einen Akku mit 4.500 mAh, der sich mit Warp Charge 65T flott wieder aufladen lassen sollte. Für die Hauptkamera nutzt man hier einen Aufbau mit 50 (Weitwinkel, Sony IMX766, OIS) + 16 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. Die Frontkamera darf 16 Megapixel dank des Sensors Sony IMX471 verwenden. Es stehen außerdem die Schnittstellen 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C (2.0) und Dual-SIM zur Verfügung. Außerdem sind Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos an Bord.

In China wechselt das neue OnePlus 9RT 5G mit 8 / 128 GByte für umgerechnet ca. 442 Euro den Besitzer. Die Version mit 12 / 256 GByte kostet dort ca. 509 Euro. Ob und wann das mobile Endgerät auch in Europa erscheinen könnte, ist derzeit unbekannt.

Quelle: OnePlus (China)