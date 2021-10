Wie Arbeitslose von Bitcoin profitieren können

Es ist ein gängiges Argument, dass Bitcoin nur die technisch versierten und finanziell wohlhabenden Mitglieder der Gesellschaft begünstigt. Viele Studien haben jedoch bewiesen, dass Bitcoin eine der besten Waffen im Kampf gegen Armut und finanzielle Not sein könnte. Es gibt viele Möglichkeiten, wie arbeitslose Menschen von Bitcoin profitieren können. Der folgende Artikel erörtert, wie Bitcoin den Arbeitslosen hilft.

Verstärkte finanzielle Eingliederung

In Entwicklungsländern ist die Arbeitslosigkeit in der Regel sehr hoch. Außerdem fehlt es in den meisten dieser Regionen an Bankdienstleistungen. Der Mehrheit der Bevölkerung in diesen Ländern fehlt es auch an einer guten Ausbildung, was sie am Zugang zu Finanzdienstleistungen hindert. Für Bitcoin sind jedoch keine technischen Kenntnisse oder der Zugang zu Bankdienstleistungen erforderlich. Jeder, der ein Smartphone und einen Internetzugang hat, kann Bitcoin problemlos nutzen. Die meisten Menschen in den Entwicklungsländern verfügen über Smartphones, Internet und eine Grundschulbildung, die es ihnen ermöglicht, Bitcoin-Transaktionen durchzuführen.

Es gibt heute viele Bitcoin-Plattformen, wie z.B. bitcoin trader, die Anfängern Tutorials und andere Ressourcen anbieten, um über Bitcoin zu lernen und ihn zu nutzen. Plattformen wie Krypto-Börsen erfordern ein geringes Kapital für den Bitcoin-Handel. So können auch weniger gebildete und beschäftigte Menschen Teil des globalen Finanzsystems werden.

Wirtschaftliche Möglichkeiten

Bitcoin ist eine dezentralisierte digitale Währung, die auch verschiedene wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Auch Arbeitslose können diese Möglichkeiten nutzen, um Geld zu verdienen und ihren Lebensstandard zu verbessern. Abgesehen vom Bitcoin-Handel auf Kryptobörsen wie der oben erwähnten, können Menschen auch Geld mit Bitcoin verdienen, indem sie Bitcoins halten und schürfen. Wer über rechnerische Fähigkeiten verfügt, kann Bitcoin schürfen, um Einkommen zu erzielen. Sie können auch Geld verdienen, indem sie Bitcoin-Bestände anhäufen. Dabei handelt es sich jedoch um eine langfristige Strategie, bei der es einige Zeit dauern würde, bis Gewinne erzielt werden. Viele Bitcoin-basierte Unternehmen suchen ständig nach Leuten, die ihre Dienstleistungen und Produkte bewerben. Die meisten dieser Jobs unterstützen Fernarbeit mit einem Laptop, Computer oder Smartphone und Internet. Auch Arbeitslose, die sich mit Bitcoin auskennen, können mit der Online-Vermarktung dieser Produkte und Dienstleistungen Geld verdienen. Empfehlungs-Websites gehören zu den beliebtesten Plattformen, die solche Möglichkeiten bieten.

Uneingeschränkter Zugang zu Kapital

Die meisten Entwicklungsländer haben strenge Regulierungsmaßnahmen, die den Kapitalverkehr in und aus ihren Grenzen einschränken. Das macht es für diese Regionen sehr viel schwieriger, an Geldmittel für Unternehmen und andere wirtschaftliche Aktivitäten zu gelangen. Bitcoin kann dieses Problem lösen, weil es eine dezentrale Währung ist, die keiner staatlichen Autorität unterliegt. Das bedeutet, dass selbst die Institutionen in den Entwicklungsländern die Menschen nicht daran hindern können, Zahlungen in Bitcoin zu senden und zu empfangen. Außerdem kann keine Regierung das Angebot von Bitcoin beeinflussen. So können Arbeitslose leicht auf Kapital zugreifen, um gewöhnliche Waren und Dienstleistungen zu kaufen und zu investieren. Bitcoin erleichtert auch die Peer-to-Peer-Kreditvergabe. Das mag die Arbeitslosigkeit nicht beenden, könnte aber die Chancen von Arbeitslosen, Geld für den täglichen Bedarf und für Unternehmensgründungen zu erhalten, erheblich erhöhen.

Niedrigere Transaktionsgebühren

Arbeitslose haben keine ausreichenden finanziellen Möglichkeiten, und die höheren Transaktionsgebühren der traditionellen Bankensysteme erschweren ihnen das Leben zusätzlich. Das hindert sie daran, kleine Geldbeträge zu senden und zu empfangen. Bitcoin könnte jedoch die beste Lösung für solche Einschränkungen sein, da die Transaktionsgebühren relativ niedrig sind. Im Gegensatz zu Banküberweisungen und Kreditkarten sind bei Bitcoin-Transaktionen keine Vermittler beteiligt. Stattdessen werden sie über die Blockchain abgewickelt, was die Transaktionsgebühren erheblich senkt. Folglich können die Nutzer nach Belieben kleine Geldbeträge senden und empfangen. Das erleichtert die finanzielle Belastung durch grenzüberschreitende Geldtransfers und verbessert gleichzeitig den Zugang zu Kapital.

Bitcoin kann Arbeitslosigkeit und Armut nicht beseitigen, aber er könnte die Chancen der Menschen, Kapital zu erhalten und Investitionen zu tätigen, deutlich erhöhen. Er bietet auch verschiedene wirtschaftliche Möglichkeiten, die arbeitslose Menschen nutzen können, um ihren Lebensstandard zu verbessern.