Redmi Note 11T 5G: Mittelklasse-Smartphone mit dem Dimensity 810

Xiaomi bringt in Indien über seine Untermarke Redmi das neue Mittelklasse-Smartphone Redmi Note 11T 5G auf den Markt. Der Import lohnt sich allerdings nur bedingt, denn in den technischen Daten werden weder 4G LTE mit Band 20 noch NFC aufgeführt. Es ist jedoch möglich, dass eine abgewandelte Version auch noch in Europa auf den Markt kommen könnte, um die Redmi Note 11 zu ergänzen.

Anzeige

Das Redmi Note 11T 5G verwendet den MediaTek Dimensity 810 5G als SoC und setzt auf wahlweise auf 6 bzw. 8 GByte RAM. Je nach Modell sind 64 / 128 GByte Speicherplatz vorhanden, der sich via microSD um bis zu 1 TByte erweitern lässt. Der Akku mit 5.000 mAh lässt sich mit 33 Watt schnell wieder aufladen. Für das LC-Display mit IPS-Panel nennt man 90 Hz Bildwiederholrate, 6,6 Zoll Diagonale und FHD+ als Auflösung. Auch die Selfie-Webcam mit 16 Megapixeln ist über ein Punch-Hole an der Vorderseite zu finden. Im Handel in Indien erscheint das Redmi Note 11T 5G in den Farben Aquamarine Blue, Stardust White und Matte Black.

Die Dual-Hauptkamera bietet 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel. Die weiteren Aussparungen beinhalten also keine Kameralinsen mehr, was etwas täuscht. Neben einem Port für USB-C bleibt auch der Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm erhalten. Auch Hi-Res Audio findet Unterstützung. Stereo-Lautsprecher und einen seitlich platzierten Fingerabdruckscanner kann man ebenfalls nennen. Als Betriebssystem dient ab Werk noch Android 11 mit dem Überzug MIUI 12.5.

In Indien wird das Redmi Note 11T 5G ab dem 7. Dezember 2021 verkauft. Das Smartphone mit 6 / 64 GByte kostet umgerechnet ca. 198 Euro. Wer den Speicherplatz des Geräts auf 128 GByte erhöht, zahlt dann 211 Euro. Die Ausführung mit 8 / 128 GByte wechselt für 234 Euro den Besitzer. Ob und wann das Redmi Note 10T 5G eventuell in Europa auf den Markt kommen könnte, ist leider ungewiss.

Quelle: Xiaomi