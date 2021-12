Sapphire GearBox 500: eGFX-Gehäuse im Bundle mit der AMD Radeon RX 6600 XT

Sapphire bringt die neue GearBox 500 auf den Markt. In dem eGFX-Gehäuse ist im Bundle die AMD Radeon RX 6600XT mit 8 GByte VRAM verbaut. Man visiert damit Besitzer von beispielsweise Mini-PCs und Notebooks an, die über eine externe GPU mehr Leistung aus ihrem Rechner herauskitzeln wollen. Angeschlossen wird die externe GPU via Thunderbolt 3. Kompatibel ist die Lösung mit macOS und Windows.

Das eGFX-Gehäuse Gearbox 500 verfügt über ein überarbeitetes Gehäusedesign mit einem optimierten Luftstrom. Man will hier Spieler versorgen, die 1080p-Gaming anvisieren. Aber auch die Kombination der GearBox 500 mit anspruchsvoller Softwar zur Bild- und Videobearbeitung ist natürlich möglich. Das Gehäuse bietet Platz für Grafikkarten mit bis zu 350 Watt mit PCI-Express x16 aus den Grafikprozessorfamilien für Endkunden und Profis sowohl von AMD als auch Nvidia. Ab Werk ist die Sapphire Pulse RX 6600 XT eben integriert.

Das eGFX-Gehäuse GearBox 500 ist mit einem Port für Thunderbolt 3 oder 4 mit maximal 40 Gbit/s ausgerüstet, an den sich Laptops und kompakte Computer anschließen lassen. Mithilfe des Merkmals PD Charging (Power Delivery Charging) kann es einen Laptop mit bis zu 60 Watt voll aufladen.

Ferner bietet das eGFX-Gehäuse GearBox 500 Gigabit Ethernet zur Nutzung von Highspeed-Internet über den LAN-Port sowie zwei USB-Ports mit zusätzlichen Anschlüssen für USB-Geräte zur Datenübertragung oder für Peripheriegeräte wie Tastatur oder Maus. Unten ist noch eine Zusammenfassung der Eckdaten zu sehen. Leider verschweigt uns Sapphire aktuell noch die konkrete Verfügbarkeit und den Preis.

Quelle: Pressemitteilung