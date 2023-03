AMD Radeon RX: Grafikkarten-Bundle mit dem Spiel “The Last of Us: Part I” geplant

Am 28. März 2023 soll das Spiel “The Last of Us: Part I” für den PC erscheinen. Im letzten Jahr hatte Sony das Remake dieses PS3-Titels bereits exklusiv für die Sony PlayStation 5 veröffentlicht. Wie es aussieht, will man den Titel insbesondere Käufern einer AMD Radeon RX schmackhaft machen. Denn AMD und Sony haben sich für Grafikkarten-Bundles zusammengetan. Zwar steht eine offizielle Ankündigung durch die Firmen derzeit noch aus, einige Händler sind aber bereits vorangeprescht.

Dabei reicht die Aktion sogar recht weit, denn “The Last of Us: Part I” soll nicht nur den aktuellen Grafikkarten der Reihe AMD Radeon RX 7000, wie den RX 7900XTX und RX 7900 XT beiliegen, sondern auch den älteren AMD Radeon RX 6000. Selbst Einstiegsmodelle wie die RX 6400 kommen in den Genuss. Da das Spiel bald erscheint und Händler bereits auf die Aktion verweisen, sollte eine offizielle Ankündigung seitens AMD nicht mehr weit sein.

Vielleicht hat man sich bei AMD auch für dieses Paket entschieden, da die Fernsehserie “The Last of Us” aktuell sehr erfolgreich läuft. Da nimmt man die zusätzliche Aufmerksamkeit sicherlich gerne mit. Was noch fehlt, sind die genauen Konditionen – etwa in welchem Zeitraum teilnehmende Produkte gekauft worden sein müssen und bis wann man sich registrieren sollte. Auch welche Händler konkret teilnehmen, ist offen. In Deutschland ist mit den üblichen Kandidaten wie Mindfactory, Alternate, Cyberport und mehr zu rechnen.

Wer jedenfalls aktuell den Kauf einer neuen AMD-Grafikkarte abwägt und noch etwas Geduld mitbringt, sollte eventuell warten, bis das Bundle offiziell bestätigt ist. So ein Gratis-Spiel nimmt man ja eigentlich immer gerne mit.

Quelle: eBuyer