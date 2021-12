Landwirtschafts-Simulator 22 erschienen

Da der Landwirtschafts-Simulator für das Jahr 2020 abgesagt wurde, waren viele Fans des virtuellen Bauernhofs enttäuscht. Doch in diesem Jahr kommt Giants Software zurück und hat nach Angaben des Herausgebers in der ersten Woche schon über 1,5 Millionen Exemplare des vielfach erwarteten Landwirtschafts-Simulators 2022 verkauft.

Diese Verkaufszahlen sind nicht nur ein neuer Rekord dieser Serie, sondern sie lagen Ende November – zumindest bei Steam – höher als ein andere Toptitel, der ungefähr zur gleichen Zeit erschienen ist: Battlefield 2042.

Auf der offiziellen Website des Publishers wird der Landwirtschafts-Simulator 2022 (LS 22) mit zwei neuen Maps beworben. Der Simulator startete am 22. November mit der Map „Elmcreek“. Diese orientiert sich am Westen der USA mit über 80 verschiedenen Ackerflächen, sehr großen Silos und einem typisch amerikanischen Highway. Die zweite Map nennt sich „Haut-Beyleron“. Diese wurde im Flair Südfrankreichs erstellt und eignet sich sehr gut für den Anbau von Wein und Oliven. Die dritte Map „Erlengrat“ ist schon aus dem Vorgänger LS 19 als Alpine-Add-On bekannt. Diese alpine Map steht für viele Berge und harte Winter. Erlengrat wurde für den LS 22 überarbeitet und anschließend in den LS 22 implementiert.

Zu den weiteren Neuerungen des LS 22 gehört die grafische Verbesserung sowie der Sound. Die Böden sehen aus bestimmten Blinkwinkeln dreidimensional aus. Zudem wurde der Sound der Traktoren und Anhänger angepasst. Diese verändern sich nun dynamisch und passen sich der Bodenbeschaffenheit und der Motordrehzahl an. Somit sind die Sounds im LS 22 nicht mehr gleichbleibend und monoton.

Zusätzlich kam zu den drei derzeit verfügbaren Maps auch der Jahreszeitenwechsel hinzu. Bäume verlieren ihre Blätter und ändern ihre Farbe passend zur Jahreszeit. Im Winter kann nun der virtuelle Farmer früh morgens in seinen Traktor steigen und die Straßen mit seinem Räumschild vom Schnee befreien.

Auch an den Fruchtsorten hat sich etwas geändert; es kamen Trauben, Oliven und Hirse hinzu. Dazu wurden auch die passenden Maschinen für eine reibungslose Ernte aufgenommen. Zusätzlich neu beim LS 22 ist die „Produktionskette“. So kann der Farmer seine Oliven in eine Mühle fahren und das Olivenöl weiterverarbeiten. Das gleiche Prinzip gilt auch bei Trauben zu Saft oder Rosinen oder bei Hirse zu Mehl oder Tierfutter.

Da doch viel Arbeit anfällt und der virtuelle Landwirt nicht alles alleine stemmen kann, gibt es auch im LS 22 wieder das Helfer-System. Dieses unterstützt jetzt nicht nur bei der Feldarbeit, sondern fährt nun auch zu festgelegten Standorten, lädt Güter und liefert sie zur nächsten Station. Der Herausgeber des Spiels will auch nach Release kontinuierlich an diesem Helfer-System arbeiten und Verbesserungen einspielen. Falls es aber mit dem Helfer etwas langweilig wird, bietet der Crossplay-Multiplayer viel Action. Es können nun alle Plattformen zusammen auf einer Map im Multiplayer sich gegenseitig bei der Ernte oder Aussaat unterstützen. Falls die Standardgeräte eintönig werden, können auch wieder Mods von Giants Software in den Single- sowie Multiplayer integriert werden.

Der Landwirtschafts-Simulator 2022 ist derzeit für knapp 40 Euro direkt beim Publisher Giants Software zu erwerben. Zusätzlich kann auch der „Year 1 Season Pass“ zum selben Preis erworben werden.

Dieser ist aufgeteilt in 4 Pakete – das erste erscheint Winter 21/22 mit neuen Fahrzeugen. Das zweite Paket wird im Frühling 2022 erscheinen mit dem Titel „This will drive you crazy!“, das dritte im Sommer 2022 unter der Überschrift „Get things done, more efficiently!“. Im Herbst 2022 soll dann die vierte offizielle Map in das Spiel integriert werden sowie zahlreiche neue Gerätschaften und Maschinen. Wir sind und bleiben gespannt, wie der Weg mit dem LS 22 weiter geht.

Quelle: Landwirtschafts-Simulator 2022