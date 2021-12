Intel Arc: Vorschau auf die neue Grafikkarte im Rahmen der The Game Awards 2021

Intel plant mit Arc eine eigene Reihe an Grafikkarten, die direkt mit Modellen von AMD und Nvidia konkurrieren sollen. Im Rahmen der The Game Awards 2021 hat das Unternehmen nun neues Material veröffentlicht, um das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. So zeigt man in einem Video, wie gut aktuelle Titel mit der Intel-GPU laufen sollen. Erscheinen sollen die Intel Arc im ersten Quartal 2022. Leider gibt es noch keine genaueren, technischen Details.

Noch ist es sehr schwierig, die Leistung von Intel Arc zu beurteilen. Zumal Intel selbst im Kleingedruckten darauf hinweist, dass das Video nicht zu 100 % mit der Leistung der finalen Hardware übereinstimmen muss. Denn man nutzte ein internes Testsystem und einige Resultate seien nur „Schätzungen“ bzw. „Simulationen“.

Intel hat auch noch keine Benchmark oder FPs-Ergebnisse gezeigt. Am Ende des Tages muss man das aktuelle Video daher eher als Marketing abstempeln. Über die Leistung der Hardware verrät es also wenig und gibt bestenfalls einen groben Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte.

Intel will auch eine eigene Upscaling-Technik namens XeSS verwenden, welche eine Konkurrenz für AMD FSR und Nvidia DLSS wird. Sie steht dank maschinellen Lernens aber tatsächlich DLSS näher. Weitere Details zu Intel Arc kann man wohl für die CES 2022 im Januar erwarten. Wir bleiben natürlich dran und werden weiter über die Grafiklösungen berichten. Man rechnet damit, dass die Leistung der ersten Flaggschiff-Arc-Grafikkarten in etwa der einer Nvidia GeForce RTX 3070 Ti entsprechen könnte.