The Game Awards 2021: Das sind die Gewinner

Jährlich werden bei den The Game Awards diverse Computer- und Videospiele ausgezeichnet. Gestern nacht war es dann so weit und die Gewinner des Jahres 2021 wurden prämiert. Dabei sticht besonders das Spiel „It Takes Two“ heraus, denn es ist mal kein Triple-A-Titel, der den Sieg als Spiel des Jahres mit nach Hause nimmt. Doch auch „Detathloop“ von Arkane Studios nahm mehrere Siege mit – etwa für die beste Art Direction und auch die beste Game Direction.

Anzeige

Microsoft wiederum wird es freuen, dass das Rennspiel „Forza Horizon 5“ sehr gut abgeschnitten hat und ebenfalls mehrere Auszeichungen gewann. Dazu ist zu erwähnen, dass es im Rahmen der The Game Awards 2021 auch zahlreiche Neuankündigungen gegeben hat. Beispielsweise enthüllte Warner Bros. Games ein neues Spiel rund um Wonder Woman, das von den Entwicklern der „Shadow of Mordor“-Serie stammen wird. Außerdem kündigte Remedy Entertainment „Alan Wake 2“ für 2023 an.

Ebenfalls spannend ist das erste Gameplay-Material aus „Senua’s Saga: Hellblade II“, denn für den Titel findet die Unreal Engine 5 Verwendung. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Cutscenes und Gameplay. Fans der Spieleserie „Halo“ wiederum konnten zwar kein neues Spiel erleben, „Halo Infinite“ ist ja auch gerade erst erschienen, blickten aber interessiert auf den ersten Trailer zur kommenden Serie.

Unten haben wir die Gewinner der diesjährigen The Game Awards 2021 noch zusammengefasst. Sicherlich wird nicht jeder mit den Ergebnissen einverstanden sein, es ist aber eigentlich in diesem Jahr eine gute und faire Mischung aus Blockbustern und kleineren Indie-Titeln geworden.

Die Gewinner der The Game Awards 2021

Game of the Year: It Takes Two

Best Game Direction: Deathloop

Best Narrative: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Best Art Direction: Deathloop

Best Score and Music: Nier Replicant ver.1.22474487139

Best Audio Design: Forza Horizon 5

Best Performance: Maggie Robertson (Lady Dimitrescu in „Resident Evil: Village“)

Games for Impact: Life is Strange: True Colors

Best Ongoing: Final Fantasy XIV Online

Best Indie: Kena Bridge of Spirits

Best Mobile Game: Genshin Impact

Best Community Support: Final Fantasy XIV Online

Innovation in Accessibility: Forza Horizon 5

Best VR / AR: Resident Evil 4

Best Action Game: Returnal

Best Action-Adventure: Metroid Dread

Best RPG: Tales of Arise

Best Fighting: Guilty Gear Strive

Best Family: It Takes Two

Best Sim / Strategy: Age of Empires IV

Best Sports / Racing: Forza Horizon 5

Best Multiplayer: It Takes Two

Content Creator of the Year: Dream

Best Debut Indie: Kena: Bridge of Spirits

Most Anticipated Game: Elden Ring

Best E-Sports Game: League of Legends

Best E-Sports Athlete: Oleksandr „Simple“ Kostyliev

Best E-Sports Team: Natus Vincere

Best E-Sports Coach: Kim „Kkoma“ Jeong-Gyun

Best E-Sports Event: 2021 League of Legends World Championship

Quelle: The Game Awards