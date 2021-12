Epic Games: Über Weihnachten täglich ein Spiel gratis

Zu den Festtagen bietet der Epic Games Store nicht nur jede Woche ein anderes Gratis-Game an, sondern sogar täglich! Die Aktion läuft noch zum 6. Januar und im Shop gibt es auch Rabatte auf kostenpflichtige Spiele. Derzeit wird „Shenmue III“ kostenlos zum Download angeboten. Das Action-Adventure ist wie seine Vorgänger ein Open-World-Spiel.

Die Teile der Spielwelt, in denen die Handlung gerade spielt, sind dem Spieler frei zugänglich, ohne dass er dabei dem Handlungsfaden folgen müsste. Die Spielwelt ist in 3D gehalten. Der Spieler kann Details der Spielwelt in „Shenmue III“ untersuchen und automatisch ablaufende Gespräche mit NPCs führen, um Hinweise für die Lösung des Spiels zu erlangen. In die Handlung eingebettete weitere Spielelemente sind Kämpfe, Quick-Time-Events und Minispiele.

Nach den Ereignissen des Vorgängerspiels „Shenmue II“ reiste der jugendliche Kampfkünstler Ryo Hazuki 1987 vom japanischen Yokosuka, in die Berge des chinesischen Guilin, um dort den Mörder seines Vaters Lan Di zu suchen. Dort trifft er Ling Shenhua, ein mysteriöses Mädchen, das zuvor in seinen Träumen auftrat. Nachdem Ryo und Shenhua die Legende ihres Dorfes kennengelernt haben, die einen gemeinsamen Weg der beiden vorhersagt, begeben sie sich auf eine gemeinsame Reise.

„Shenmue III“ beginnt im Dorf Bailu in Guilin. Laut der Entwickler ist das zweite Gebiet, Choubu, „ein Flussdorf mit vielen Geschäften, Souvenirläden, Hotels und Tempeln“ und das dritte Gebiet, Baisha, soll an die sieben mächtigen Fürstentümer der Zeit der streitenden Reiche erinnern. [Quelle: Wikipedia]

„Shenmue III“ ist noch bis zum 18. Dezember 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games