realme GT 2: Neue Smartphone-Reihe wird offiziell am 4. Januar 2022 vorgestellt

realme hat mitgeteilt, dass am 4. Januar 2022 offiziell die neue Smartphone-Reihe der GT 2 vorgestellt wird. Teil der Reihe wird auch das realme GT 2 Pro sein, ein Smartphone-Flaggschiff mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als Prozessor. Zudem wurde für das mobile Endgerät auch schon eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einem sehr weiten Sichtfeld von 150° bestätigt.

Anzeige

Das Event wird also Anfang 2022 in China stattfinden, aber die Modelle der Reihe realme GT 2 sollen international erscheinen. Nachgesagt wird dem realme GT 2 Pro auch ein AMOLED-Display mit einem Panel von Samsung und 6,7 Zoll Diagonale sowie einer Auflösung von QHD+. Der Speicherplatz soll bei maximal 1 TByte liegen. Zu vermuten sind für den RAM wohl 8 bis 12 GByte LPDDR5.

Durchgesickerte Bilder des realme GT 2 Pro erinnerten pikanterweise an das in die Jahre gekommene Google Nexus 6P. Das kommende Smartphone soll sich mit 65 Watt schnell wieder aufladen lassen. Ansonsten sind die weiteren, technischen Details aber noch offen. Mehr erfahren wir dann ja schon in rund zwei Wochen.

Quelle: realme (Twitter)