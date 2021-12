Xiaomi 12 und 12 Pro: Hersteller nennt bereits Eckdaten

Xiaomi will seine beiden neuen Smartphone-Flaggschiffe, die Xiaomi 12 und 12 Pro, bereits am 28. Dezember 2021 vorstellen. Der CEO und Mitbegründer des Unternehmens, Lei Jun, hat via Weibo aber schon einige Eckdaten zum Smartphone-Duo veröffentlicht. Dass der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als SoC dienen würde, war dabei ja schon klar. Zudem ist bestätigt, dass das Xiaomi 12 kabelgebunden mit 67 Watt laden wird – kabellos mit 50 Watt. Das Xiaomi 12 Pro wird per Kabel gar mit 120 Watt geladen.

Noch nicht offiziell: Angeblich setzt das Xiaomi 12 Pro auf drei Kameras mit je 50 Megapixeln. Die Sensoren sollen dann jeweils für Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel- und Telephoto-Aufnahmen zuständig sein. Für die Weitwinkel-Linse diene im Hintergrund der Sony IMX707 als Basis. Er ist 1/1.28 Zoll groß und bringt über Pixel-Binning 2,44 um große Pixel mit, die dadurch viel Licht aufnehmen sollten.

Der Akku der Smartphones komme angeblich auf 4600 mAh. Zu den anderen technischen Daten soll ein Display mit 6,73 Zoll Diagonale und 1440p als Auflösung zählen. Als Bildwiederholrate sind 120 Hz und eine Touch-Abtastrate von 480 Hz angedacht. Offen ist jedoch, ob es das Xiaomi 12 Pro überhaupt außerhalb Chinas geben wird.

So erschien etwa auch das Mi 11 Pro nur auf dem chinesischen Markt. Stattdessen veröffentlichte Xiaomi das Mi 11 Ultra ebenfalls international. Sollte man also auch ein Xiaomi 12 Ultra planen, könnte man eine ähnliche Vorgehensweise anlegen.

Quelle: Xiaomi (Weibo)