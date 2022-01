AMDs Radeon RX 6500 XT: Neue Mittelklasse-Grafikkarte ist offiziell

AMD hat seine neue Mittelklasse-Grafikkarte Radeon RX 6500 XT vorgestellt. Sie kommt somit in etwa zeitgleich mit der neuen Nvidia GeForce RTX 3050 auf den Markt und wird sich mit ihr messen müssen. So erscheint die AMD Radeon RX 6500 XT am 19. Januar 2022 und soll 199 US-Dollar kosten. AMD will also mit dieser Grafikkarte, die auf 1080p-Gaming ausgelegt ist, Ray-Tracing für unter 200 US-Dollar anbieten.

Die AMD Radeon RX 6500 XT setzt auf die RDNA-2-Architektur. Die GPU entsteht im 6-Nanometer-Verfahren. 16 Recheneinheiten und Ray-Tracing-Units sowie 16 MByte Infinity Cache sind an Bord. Der Takt des Grafikchips fällt mit 2,6 GHz hoch aus. Zudem sind 4 GByte GDDR6-RAM an Bord – mit 144 GB/s als Bandbreite, angebunden über eine 64-bit-Schnittstelle. Zu erwähnen sind noch die 32 ROPs und 1.024 Stream-Prozessoren. 64 Textureinheiten sind vorhanden.

Die AMD Radeon RX 6500 XT belegt zwei Slots und bringt als Standard Ports für DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 mit. Sie ist auch für Techniken wie AMD Fidelity FX Super Resolution gerüstet. AMDs Partner wie Asus, XFX und Sapphire werden sicherlich eigene Ableger der Grafikkarte in den Handel bringen. Daher kann es dann auch Abweichungen bei den Anschlüssen geben.

Zusätzlich startet auch noch die AMD Radeon RX 6400. Dieses Modell kommt aber nicht in den regulären Handel und stellt vielmehr ein reines OEM-Modell mit nur 768 Shadereinheiten und niedrigerem Speichertakt dar.

Quelle: AMD