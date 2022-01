Die 6 Tipps für die Erstellung und den Verkauf eines NFT

Nicht-fungible Token, oder NFTs, erfreuen sich in diesen Tagen großer Beliebtheit. Die Leute zahlen viel Geld für diese einzigartigen sammelbaren Kryptowährungswerte. Ein NFT des als Beeple bekannten digitalen Künstlers wurde Anfang 2021 für atemberaubende 69 Millionen Dollar verkauft, während viele andere bereits Verkaufspreise in Millionenhöhe erzielt haben.

Die Aussicht auf das große Geld verleitet immer mehr Menschen dazu, NFTs zu erstellen, in der Hoffnung, von dem aktuellen Boom zu profitieren. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein NFT erstellen und verkaufen.

6. Wählen Sie Ihren digitalen Vermögenswert

Beginnen wir mit den Grundlagen. Falls Sie das noch nicht getan haben, müssen Sie festlegen, welches einzigartige digitale Gut Sie in ein NFT verwandeln möchten. Das kann ein individuelles Gemälde, ein Bild, Musik, ein Videospiel, ein Meme, ein GIF oder sogar ein Tweet sein. Ein NFT ist ein einzigartiges digitales Objekt, das nur einen einzigen Besitzer hat. Diese Seltenheit macht eine NFT wertvoll.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte am geistigen Eigentum des Objekts besitzen, das Sie in eine NFT umwandeln möchten. Wenn Sie eine NFT erstellen für ein digitales Objekt, das Ihnen nicht gehört, könnten Sie in rechtliche Schwierigkeiten geraten.

5. Wählen Sie Ihre Blockchain

Sobald Sie Ihren einzigartigen digitalen Vermögenswert ausgewählt haben, ist es an der Zeit, ihn in ein NFT zu prägen. Dazu müssen Sie zunächst die Blockchain-Technologie bestimmen, die Sie für Ihr NFT verwenden möchten. Die beliebteste unter NFT-Künstlern und -Schöpfern ist Ethereum (CRYPTO:ETH). Andere beliebte Optionen sind Tezos, Polkadot, Cosmos und Binance Smart Chain.

4. Richten Sie Ihr digitales Portemonnaie ein

Wenn Sie noch keine digitale Geldbörse haben, sollten Sie eine einrichten, um Ihr fur NFT erstellen, da Sie einige Kryptowährungen benötigen, um Ihre Erstinvestition zu finanzieren. Die Brieftasche ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre digitalen Vermögenswerte. Zu den beliebtesten NFT-Geldbörsen gehören Metamask, Math Wallet, AlphaWallet, Trust Wallet und Coinbase Wallet.

Sobald Sie Ihre digitale Geldbörse eingerichtet haben, sollten Sie einige Kryptowährungen kaufen. Die meisten NFT-Plattformen akzeptieren Ether, die Kryptowährung der Ethereum-Blockchain-Plattform. Wenn Sie bereits anderweitig Kryptowährungen besitzen, sollten Sie diese mit Ihrer digitalen Geldbörse verbinden, damit Sie sie zum NFT erstellen und verkaufen verwenden können.

3. Wählen Sie Ihren NFT-Marktplatz

Sobald Sie eine digitale Geldbörse und etwas Kryptowährung besitzen, können Sie mit der Erstellung (und hoffentlich auch mit dem Verkauf) Ihrer NFT beginnen. Dazu müssen Sie sich für einen NFT-Marktplatz entscheiden. Zu den wichtigsten NFT-Marktplätzen gehören OpenSea, Axie Marketplace, Larva Labs/CryptoPunks, NBA Top Shot Marketplace, Rarible, SuperRare, Foundation, Nifty Gateway, Mintable und ThetaDrop.

Sie müssen sich über jeden NFT-Marktplatz informieren, um eine Plattform zu finden, die gut zu Ihrem NFT passt. Axie Marketplace zum Beispiel ist der Online-Shop für das NFT-Topspiel Axie Infinity. NBA Top Shot hingegen ist ein Marktplatz, der sich auf Basketball konzentriert. Es ist auch wichtig zu wissen, dass einige Marktplätze ihre eigene Kryptowährung benötigen. Rarible, zum Beispiel, erfordert Rarible (CRYPTO:RARI).

OpenSea ist in der Regel eine gute Anlaufstelle. Es ermöglicht Ihnen, Ihre eigene NFT zu prägen, und ist führend bei NFT Verkaufen. Der NFT-Marktplatz hat allein im August 2021 NFTs im Wert von 3,4 Milliarden Dollar verkauft.

Nachdem Sie Ihren NFT-Marktplatz ausgewählt haben, müssen Sie ihn mit Ihrer digitalen Geldbörse verbinden. Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Gebühren für die bezahlen und die Verkaufserlöse einbehalten.

2. Laden Sie Ihre Datei hoch

Jetzt sind Sie endlich bereit, Ihre NFT zu prägen. Der von Ihnen gewählte NFT-Marktplatz sollte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hochladen Ihrer digitalen Datei auf seine Plattform bereithalten. Mit diesem Verfahren können Sie Ihre digitale Datei (PNG, GIF, MP3 oder ein anderer Dateityp) in ein marktfähiges NFT umwandeln.

1. Einrichten des Verkaufsprozesses

In der letzten Phase des NFT-Prägeprozesses müssen Sie entscheiden, wie Sie Ihre NFT zu Geld machen wollen. Je nach Plattform können Sie:

Zeitlich begrenzte Auktionsabgabe: Sie geben Interessenten an Ihrem NFT eine Frist zur Abgabe ihres endgültigen Gebots. Start Unlimited Auction ist eine Auktion ohne zeitliche Begrenzung. Stattdessen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Auktion zu beenden.

Sie müssen einen Mindestpreis festlegen (wenn Sie eine Auktion einrichten), Ihre Gebühren festlegen, um mit Ihrem NFT Geld zu verdienen, wenn es auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird, und wie lange die Auktion dauern soll (sofern zeitlich begrenzt) ). Achten Sie beim Festlegen eines Mindestpreises auf Gebühren, denn wenn Sie einen zu niedrigen Preis festlegen, können Sie beim NFT Verkaufen Geld verlieren.

Leider können die Gebühren für die Prägung und den Verkauf eines NFT kostspielig und verwirrend sein. Je nach Plattform und Preisgestaltung können Sie eine Auflistungsgebühr, eine NFT-Prägegebühr, eine Verkaufsprovision und eine Transaktionsgebühr für die Überweisung von Geld aus dem Portemonnaie des Käufers an Sie bezahlen. Die Gebühren können auch aufgrund der Volatilität der Kryptowährungspreise schwanken. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich die Kosten, die Sie für das Prägen und den Verkauf Ihrer NFTs zahlen müssen, genau anzusehen, um sicherzustellen, dass sie sich lohnen.

Die NFT erstellen kann eine rentable Investition sein

NFT verkaufen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Folglich können die Ersteller von NFTs eine Menge Geld verdienen. Doch nicht alle NFTs lassen sich überhaupt verkaufen, geschweige denn, dass ihr Schöpfer damit Geld verdienen kann, denn es fallen Gebühren für die Prägung und den Verkauf von NFTs an. Aufgrund der Kosten müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie mit Ihrer NFT-Kreation Geld verlieren könnten. Der beste Weg, einen Verlust zu vermeiden, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie eine NFT verkaufen, die für andere wertvoll ist, und einen Mindestpreis festzulegen, der die anfallenden Gebühren mehr als ausgleicht.

Folgerung

Die Aussicht, mit NFT-Währung Geld zu verdienen, scheint attraktiv, aber wie digitales Geld ist es ein ziemlich riskantes Gut. Heute gewinnen Coins an Wert, aber es ist schwierig, die Dynamik von Preisänderungen langfristig vorherzusagen. Trotz der Tatsache, dass dies eine junge Technologie ist und das Marktvolumen noch recht bescheiden ist, sind die Aussichten für Kryptowährung riesig, sodass die Geschichte von NFT gerade erst beginnt.