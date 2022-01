Samsung Galaxy Tab S8, S8+ & S8 Ultra: Technische Daten sind bekannt

Samsung hat drei neue Tablets in der Mache, die allesamt zu einer Serie gehören: die Galaxy Tab S8, S8+ und als Flaggschiff das Galaxy Tab S8 Ultra. In einem umfangreichen Leak wurden nun alle technischen Daten offengelegt. Offiziell vorgestellt werden die drei Geräte erst am 8. Februar 2022. Als SoC hält bei allen drei Versionen der potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 her. Identisch ist außerdem die Dual-Hauptkamera mit 13 (Weitwinkel) + 6 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln.

Auch verfügen alle drei Galaxy Tab S8 über optionales 5G sowie einen microSD-Kartenslot zur Erweiterung des Speicherplatzes. Während die S8 Ultra und S8+ AMOLED-Boldschirme verwenden, so ist es jedoch beim regulären S8 nur ein LC-Display. Gemeinsam ist allen Tablets eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kommt auf 14,6 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.960 x 1.848 Pixeln. Zudem sind bis zu 16 GByte LPDDR5-RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz vorhanden. In einem Notch ruht hier eine Dual-Selfie-Cam mit zweimal 12 MP.

Das Samsung Galaxy Tab S8+ (12,7 Zoll / 2.800 x 1.752 Pixel) verzichtet auf die Notch, wodurch der Rahmen etwas dicker ist. Hier ist eine einzelne Selfie-Kamera mit 12 MP vorhanden. Jene übernimmt im Übrigen so auch das Galaxy Tab S8. Alle drei neuen Galaxy Tabs verfügen über Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und Fingerabdruckscanner sowie USB-C (3.2 Gen 1). Was die Akkus betrifft, so stehen jeweils 8.000 mAh (S8), 10.090 mAh (S8+) und 11.000 mAh (S8 Ultra) im Raum.

Ab Werk dient an den mobilen Endgeräten Android 12 mit dem Überzug One UI 4.1 als OS. Alle drei Galaxy Tab S8 nutzen Lautsprecher mit Unterstützung für Dolby Atmos. Ein S-Pen ist im Lieferumfang enthalten. Die Preise der Samsung Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra sind derzeit unbekannt. Laut Spekulationen könne das S8 ca. 700 bis 900 Euro kosten. 900 bis 1100 Euro wären es eventuell für das S8+. 1.050 bis 1.200 Euro könnte das S8 Ultra kosten.

Technische Daten der Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus & S8 Ultra Modell Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Display 11 Zoll, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi 12,7 Zoll, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi 14,6 Zoll Super AMOLED, 420 cd/m², 240 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2960 x 1848 Pixel, 120 Hz Software Android 12, Samsung One UI 4.1 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450, Octa-Core, Kryo 680, 4-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit, 3.0 GHz) Grafik Qualcomm Adreno 730 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher, microSD 8/16 GB RAM, 128/512 GB Speicher, microSD Verbindung USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 6 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 12 MP (Blende f/2.4), Webcam-Funktion Dual Cam, 12 MP (Blende f/2.4), 12 MP (Blende f/2.2), Webcam-Funktion Akku 8000 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 253,8 x 165,4 x 6,3 285 x 185 x 5,7 208,6 x 326,4 x 5,5 Gewicht 507 Gramm 567 Gramm 728 Gramm

Quelle: WinFuture