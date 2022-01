PlayStation 5: Chance auf Reservierung via PlayStation Direct

Die Sony PlayStation 5 ist aktuell nur schwer zu bekommen. Sobald Chargen in den Handel gelangen, sind sie meist im Sekundenschnelle vergriffen. Das führt weiterhin dazu, dass die Preise bei den bekannten Online-Auktionshäusern explodieren. Abhilfe wird es wohl erst ab 2023 geben, denn so lange dürften die Lieferengpässe in der Halbleiterindustrie noch anhalten. In der Vergangenheit hatten mehrere Zulieferer wie AMD und Toshiba derlei Andeutungen gemacht. Doch wer bisher keine PS5 ergattern konnte, erhält nun eine neue Gelegenheit.

Sony verkauft die PS5 per se auch via PlayStation Direct, das bei uns Ende 2021 gestartet ist. Auch dort ist die Konsole aber seit dem Launch des Portals ausverkauft. Soeben ist es aber für Interessierte aus den Ländern Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg möglich, sich für den Kauf einer PlayStation 5 zu registrieren. Möglich ist das über diese Website. Notwendig ist das für eine ID aus dem PlayStation Network.

Eine Registrierung ist aber noch keine Garantie auch eine PS5 bestellen zu können. Vielmehr will Sony ausgewählte Käufer benachrichtigen. Damit dies geschehen kann, sollten Interessierte sicherstellen, dass sie in ihren Kontoeinstellungen im Bereich „Mitteilungen“ auch aktiviert haben, dass Sony ihnen E-Mails senden darf. Anschließend kommt es auf das Glück an, denn nach außen hin macht Sony nicht transparent, nach welchen Kriterien man die Käufer auswählt.

Wir wünschen natürlich allen Lesern viel Erfolg. Vielleicht ergattert der ein oder andere ja direkt über Sony eine PlayStation 5.