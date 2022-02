„Halo“: Trailer zeigt die Realfilm-Umsetzung der legendären Spielereihe

Die Spielreihe „Halo“ ist unter Gamern seit Jahrzehnten beliebt. Das Franchise nahm auf der ersten Xbox seinen Anfang. Das erste Spiel zeigte damals, wie ein Egoshooter auch auf einer Konsole ohne Abstriche funktionieren kann. Mittlerweile gibt es zahlreiche Fortsetzungen und Spin-offs. Ende 2021 ist mit „Halo Infinite“ der neueste Teil der Reihe um den Master Chief für den PC und Xbox-Konsolen erschienen. Doch nun ist bekannt: Am 24. März 2022 startet die erste Realfilm-Serie um „Halo“.

Seinen Einstand gibt die Serie beim Streaming-Anbieter Paramount+. Mittlerweile liegt auch ein Trailer vor, der erweiterte Szenen zeigt. Die Serie folgt keiner bestimmten Storyline aus den Spielen, sondern erzählt eine eigene Geschichte, die abseits des Kanons der Games läuft.

Als Master Chief sehen wir in der Serie Pablo Schreiber, bekannt aus „American Gods“. Jen Taylor, welche die künstliche Intelligenz Cortana in den Spielen gesprochen hat, übernimmt auch in der Serie ihre Rolle. Eigentlich sollte die Serie zu „Halo“ bereits 2021 anlaufen, musste aber aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.

Gamer werden sicherlich mit sowohl Vorfreude als auch Skepsis auf die Serie blicken. Denn bisher kamen die meisten Videospiele-Umsetzungen als Film und Serie weder bei Fans noch Kritikern sonderlich gut weg. Vielleicht bricht „Halo“ hier ja mit dieser traurigen Tradition?