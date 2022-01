Honor: Neues Smartphone-Flaggschiff mit Snapdragon 8 Gen 1 auf dem MWC 2022

Honor will auf der anstehenden Mobilfunkmesse, dem Mobilw World Congres 2022 (MWC) ein neues Smartphone-Flaggschiff enthüllen. Dabei soll es sich um ein neues Mitglied der Magic-Reihe handeln, wie Qualcomm als Partner im chinesischen Netzwerk Weibo bestätigt hat. Demnach wird also auch der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 für Power sorgen. Man nimmt an, dass Honor da wohl für den internationalen Launch das Honor Magic V aus dem Hut zaubern möchte.

Das Honor Magic V ist das erste Foldable des Unternehmens. Für den chinesischen Markt wurd es bereits Anfang Januar 2022 enthüllt. Als Betriebssystem jenes Smartphones dient Android 12 mit der Oberfläche Magic UI 6. In China wird das Smartphone mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz für umgerechnet etwa 1.388 Euro anbgeboten. Wer auf 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz setzen möchte, zahlt ca. 1.525 Euro.

Was die Technik betrifft, so bietet das Magic V im geschlossenen Zustand ein OLED-Dislay mit 6,45 Zoll Diagonale,120 Hz Bildwiederholrate und 2.560 x 1.080 Pixeln im Format 21:9. Öffnet man das Foldable, winkt ein Bildschirm mit 7,9 Zoll Diagonale, 90 Hz Bildwiederholrate und 2.272 x 1.984 Pixeln. Der Hersteller beruft sich darauf, dass der äußere Bildschirm besonders robust sei und auch Stürze aus ca. 1 Meter Höhe problemlos überstehe. Für den inneren Screen hat man eine Anti-Reflexionsbeschichtung und PWM mit 1.920 MHz eingesetzt. Das soll bei der Nutzung die Augen schonen.

Geschlossen ist das Magic V 14,3 mm dick. Geöffnet sind es 6,7 mm. Honor verspricht, dass Nutzer das Gerät beispielsweise über die Dauer von 10 Jahren jeden Tag 50-mal falten könnten, ohne dass das Gerät darunter leiden würde. Im Inneren steckt als SoC der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Für den Akku nennt man 4.750 mAh bei Schnellladung mit bis zu 66 Watt. Zudem runden Stereo-Lautsprecher und Support für DTS:X die Eckdaten ab.

Der Fingerabdruckscanner des Honor Magic V sitzt trotz des OLED-Bildschirms im Power-Button an der Seite. Was die Kameras betrifft, so integriert dieses Modell gleich zwei Selfie-Webcams – eine im inneren und eine im äußeren Display. Beide operieren mit 42 Megapixeln. Die Hauptkamera nutzt drei Linsen: 50 (Weitwinkel) + (50 Ultra-Weitwinkel) + 50 (Spektral) Megapixel. Das Honor Magic V ist in den Farben Silber, Schwarz und Orange zu haben.

Möglich ist freilich auch, dass Honor am Ende ein völlig anderes Modell vorstellt, doch da ist die Gerüchteküche derzeit ratlos. Am Ende müssen wir wohl auf den MWC 2022 warten, um zu erfahren, ob man da das Magic V international ins Rennen schickt oder mit einem völlig neuen Flaggschiff tatsächlich einmal überrascht.

Quelle: Qualcomm (Weibo)