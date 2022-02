Corsair MP600 Pro LPX: M.2-SSD speziell für die PlayStation 5

Corsair führt mit dem MP600 Pro LPX eine neue SSD ein, welche speziell für die Spielekonsole Sony PlayStation 5 gedacht ist. Daher ist auch ab Werk bei dem Laufwerk im M.2-Format direkt ein schlankes Heatsink zur Kühlung verbaut. Ansonsten gibt es da natürlich bereits Konkurrenzmodelle von etwa Samsung oder Western Digital. Allerdings mutet auch das neue Modell von Corsair durchaus interessant an.

So ist die Corsair MP600 Pro LPX mit bis zu 4 TByte Kapazität zu haben und erfülle bzw. überschreite alle Anforderungen von Sony. Da die PS5 ab Werk nur 667 GByte freien Speicherplatz bietet, ist eine Erweiterung der Kapazität im Grunde für so gut wie jeden Pflicht, der mehrere Games langfristig installiert belassen möchte. Praktisch ist an Corsairs SSD, dass eben direkt ein Aluminium-Kühlkörper vorinstalliert ist. Bei vielen Modellen muss ein Heatsink separat nachgekauft und montiert werden.

In Sachen Performance verspricht Corsair eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s und eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.800 MB/s. Allerdings sind diese Werte mit etwas Vorsicht zu genießen, denn sie variieren je nach gekaufter Speicherkapazität. So oder so überschreitet man hier die Vorgaben von Sony deutlich.

Dank der Verwendung von 3D-TLC-NAND- und Dynamic-SLC-NAND-Cache verspricht Corsair zudem eine lange Lebensdauer und hohe Geschwindigkeiten über die gesamte Dauer der Nutzung. Fünf Jahre Garantie gibt man daher selbstbewusst. Preislich gestaltet es sich folgendermaßen:

Corsair MP600 Pro LPX mit 500 GByte – 129,99 Euro

Corsair MP600 Pro LPX mit 1 TByte – 189,99 Euro

Corsair MP600 Pro LPX mit 2 TByte – 379,99 Euro

Corsair MP600 Pro LPX mit 4 TByte – 879,99 Euro.

Im Handel sind die SSDs der Reihe ab sofort erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung