Sony nennt Finanzergebnisse: Lieferengpässe bei der PS5, Verluste in der mobilen Sparte

Sony hat mittlerweile seine Ergebnisse für sein drittes Quartal im Fiskaljahr 2021 veröffentlicht. Dabei konnte man eine Steigerung des Betriebsergebnisses von 32 % erreichen. Das geschah vor allem über die Filmsparte, wo sich Filme wie „Spider-Man: No Way Home“ und „Venom: Let There Be Carnage“ als Hits erwiesen haben. Zusätzlich erreichte man lukrative Lizenzabkommen zur Sitcom „Seinfeld“. Enttäuschungen gab es hingegen im mobilen Segment und bei der PlayStation-Abteilung.

So konnte Sony deutlich weniger PS5 absetzen, als zuvor erwartet und vom Unternehmen prognostiziert worden war. Vergleicht man die Verkaufszahlen der PS4 und der PS5, welche die beiden Konsolen jeweils nach ihrem Launch im vergleichbaren Zeitrahmen erreichen konnten, dann verkauft sich die PlayStation 5 bisher schlechter als die Vorgängergeneration. Dies liegt jedoch nicht an einer geringeren Nachfrage, sondern daran, dass schlichtweg aufgrund der Halbleiterkrise nicht ausreichend PS5-Konsolen produziert werden können, um den Bedarf zu decken.

Quick note:

Sony originally expected to ship 22.6m PS5 units by March 31, 2022. It now expects to reach just 19.3m.

However, Sony says they expect to make up the difference over time. Expect non holiday quarters to see high sell in too. https://t.co/gWh6tYsn3p

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022