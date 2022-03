Steam Deck: Windows-Treiber stehen ab sofort zur Verfügung

Valve hat für sein Steam Deck die notwendigen Windows-Ressourcen freigegeben. Außerdem klärt man darüber auf, welche Dinge bei einer Windows-Installation auf dem Handheld zu beachten sind. Denn etwa ist das Steam Deck aktuell nicht Dual-Boot-fähig. Grundsätzlich ist dies mit der Hardware möglich. Allerdings muss man noch einen SteamOS-Installer mit Dual-Boot-Assistenten ausrollen. Man plane dies aktuell mit SteamOS 3 zu erreichen.

Anzeige

Wird also derzeit Windows auf einem Steam Deck installiert, werden alle vorherigen Nutzerdaten gelöscht. Aktuell bietet Valve überdies zwar die passenden Grafikkarten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Treiber an, die Audio-Treiber fehlen jedoch noch. Jene seien noch in Arbeit mit AMD und anderen Unternehmen. Bis dahin funktioniert die Tonausgabe weder über die Lautsprecher noch über die 3,5-mm-Audiobuchse.

In der Zwischenzeit können Interessierte Audio über Bluetooth oder USB-C verwenden.

Zur Eingabe des Produktschlüssels während der Installation ist eine Internetverbindung erforderlich. Da bei diesem Schritt allerdings die WLAN-Treiber noch nicht funktionieren, benötigen geneigte Nutzer dafür einen USB-C-Hub mit einem Ethernetport. Oder dieser Schritt muss eben vorerst überprungen werden.

Zurzeit wird auf dem Steam Deck obendrein nur eine Installation von Windows 10 unterstützt. Für die Installation von Windows 11 bereitet Valve ein BIOS-Update mit fTPM-Unterstützung vor. Weitere Informationen sind auf dieser dedizierten Website zu Windows auf dem Steam Deck zu finden.

Quelle: Steam