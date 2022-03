AMD Ryzen 7 5800X3D und weitere, neue CPUs vorgestellt

AMD hat Nachwuchs für seine Reihe der Ryzen 5000 vorgestellt. Natürlich ist auch der bereits aus der Gerüchteküche bekannte AMD Ryzen 7 5800X3D mit von der Partie. Zusätzlich erscheinen neue Einstiegs-Chips, denn da möchte AMD wohl Intel aggressiver Konkurrenz machen. Beispielsweise beerbt der neue AMD Ryzen 3 4100 den Ryzen 3 3100. Er ähnelt seinem Vorgänger aufgrund seiner vier Zen-2-Cores jedoch stark. Immerhin wurden die Taktraten auf 3,8 (Basis) und 4 (Boost) GHz erhöht.

Ebenfalls neu ist der AMD Ryzen 5 4500 mit sechs Kernen. Abermals setzt man noch auf Zen 2. Ergänzt wird dieser Prozessor durch den Ryzen 7 4600G mit abermals sechs Kernen und einer Vega-GPU. Um zu Zen 3 aufzusteigen, eignet sich dann der neue Ryzen 5 5500 mit ebenfalls sechs Kernen, 16 MByte L3-Cache und 3,6 (Basis) bzw. 4,2 (Boost) GHz Takt. Eine integrierte GPU fehlt hier allerdings. Weitere Einschränkung: Dieser Chip unterstützt leider nur PCI-Express 3.0.

Aufstocken darf der Ryzen 5 5600 mit 32 MByte L3-Cache und 3,5 GHz Takt bzw. 4,4 GHz im Boost-Modus. Auch der Ryzen 7 5700X ist neu und rangiert nun zwischen den bereits erhältlichen Ryzen 5 5600X und Ryzen 7 5800X. Auch der Ryzen 7 5800X3D stößt hinzu. Er erscheint am 20. April 2022 und wird als erster Prozessor mit 3D V-Cache beworben. Die restlichen der neuen Prozessoren kommen bereits am 4. April 2022 in den Handel.

Deutsche Preise nennt AMD bisher nicht, der unten stehenden Tabelle von AMD sind jedoch die US-Verkaufspreise zu entnehmen. In der Regel sollten sich diese wohl 1:1 in Euro übertragen lassen.

Model Architecture Cores / Threads Boost / Base Frequency (GHz) Total Cache (MB) TDP (Watts) PCIE® Support Cooler Price (USD SEP) AMD Ryzen 7 5700X “Zen 3” 8 / 16 Up to 4.6 / 3.4 36 65W Gen 4 N/A $299 AMD Ryzen 5 5600 “Zen 3” 6 / 12 Up to 4.4 / 3.5 35 65W Gen 4 Wraith Stealth $199 AMD Ryzen 5 5500 “Zen 3” 6 / 12 Up to 4.2 / 3.6 19 65W Gen 3 Wraith Stealth $159 AMD Ryzen 5 4600G with AMD Radeon graphics “Zen 2” 6 / 12 Up to 4.2 / 3.7 11 65W Gen 3 Wraith Stealth $154 AMD Ryzen 5 4500 “Zen 2” 6 / 12 Up to 4.1 / 3.6 11 65W Gen 3 Wraith Stealth $129 AMD Ryzen 3 4100 “Zen 2” 4 / 8 Up to 4.0 / 3.8 6 65W Gen 3 Wraith Stealth $99

Quelle: AMD