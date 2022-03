DirectStorage: Speicher-API der Xbox-Konsolen nun auch für Windows

Microsoft setzt an den Xbox-Konsolen der aktuellen Generation, also den Xbox Series X|S, bereits DirectStorage ein. Das ist eine API, die in Spielen direkteren Zugriff auf den Speicherplatz erlaubt, was Ladezeiten erheblich verkürzen kann. Wie im letzten Jahr versprochen, hievt man DirectStorage nun auch an Windows-PCs mit Windows 10 und Windows 11. Voll ausnutzen lässt sich DirectStorage aber dennoch nur unter sehr speziellen Bedingungen.

Anzeige

So gibt es unter Windows 10 beispielsweise einige Einschränkungen, die zu einer vollen Ausnutzung aller Funktionen nur unter Windows 11 führen. DirectStorage als API ist Teil von DirectX 12. Allerdings muss DirectStorage auch in den jeweiligen Spielen aktiv durch die Entwickler eingebunden werden. Zudem sollte im jeweiligen Windows-PC im Idealfall ein NVMe-SSD mit PCI-Express 4.0 werkeln.

Man ist da generell noch nicht ganz so weit wie an den Xbox Series X|S, welche DirectStorage seit dem Launch verwenden. Am 22. März will Microsoft jedoch mit Entwicklern im Rahmen der Games Developers Conference (GDC) über die Funktion und die Implementierung in PC-Spielen sprechen. Vorteile lassen sich theoretisch auch mit traditionellen Festplatten oder SATA-SSDs erzielen, voll werden die Vorteile aber eben nur mit neueren NVMe-SSDs ausgespielt.

Quelle: Microsoft