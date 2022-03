Xiaomi und Leica gehen wohl eine Partnerschaft für Smartphone-Kameras ein

Der deutsche Kamerahersteller Leica kooperierte jahrelang eng mit Huawei. Doch mittlerweile ist der chinesische Anbieter in Europa im Smartphone-Markt von einem der führenden Hersteller zu einer kleineren Leuchte abgestürzt. Das ist nicht auf Fehler des Unternehmens zurückzuführen, sondern liegt an den US-Sanktionen. Die erschweren es Huawei erheblich, auf Komponenten zuzugreifen und verhindern den Einsatz der Google-Dienste und des Play Stores. Kein Wunder also, dass Leica unter anderem unter seiner eigenen Marke ein Smartphone veröffentlicht hat und dafür eng mit Sharp kooperiert hat.

Nun könnte bald ein weiterer Partner hinzukommen: Es soll sich dabei um Xiaomi handeln. In der chinesischen System-Galerie-App von MIUI 13 finden sich jedenfalls im Code bereits Verweise auf Leica. Die erwähnen unterschiedliche Leica-Kamera-Filter. Solche Filter sollten nur zum Einsatz kommen, wenn auch die Smartphone-Kamera das entsprechende Branding trägt. Damit liegt nahe, dass wir da schon bald eine Ankündigung vernehmen könnten.

Somit ist sehr wahrscheinlich, dass Xiaomi für sein nächstes Smartphone-Flaggschiff mit dem deutschen Kamera-Spezialisten kooperiert. Allerdings ist offen, wie tief die ganze Sache gehen könnte. So ist möglich, dass man hier einfach nur zu Marketingzwecken das Leica-Logo auf die Xiaomi-Geräte drückt oder eine gemeinsame Weiterentwicklung der Kameras stattfindet. So ist Xiaomi zwar im Bereich der Smartphone-Kameras gut aufgestellt, kann sich aber noch nicht so hoch in der Gunst der Kunden platzieren, wie etwa Apple oder auch Samsung.

Warten wir es ab. Leica und Xiaomi haben sich bisher nicht zu einer offiziellen Zusammenarbeit geäußert. Vielleicht erfahren wir da ja in den kommenden Wochen und Monaten mehr.

Quelle: MIUI Polska