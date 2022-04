Samsung Galaxy S22 FE könnte einen Chip von MediaTek nutzen

Samsung wird laut Berichten aus Südkorea für sein kommendes Galaxy S22 FE, einen Ableger der Reihe der Galaxy S22, erstmals auf einen SoC von MediaTek setzen. Bisher verbaute Samsung Prozessoren von MediaTek in erster Linie in seinen mobilen Endgeräten der Einstiegs- und Mittelklasse. Das wäre also ein erheblicher Strategiewechsel. Es steht sogar im Raum, dass das Galaxy S23 mit einem Chip von MediaTek ausgestattet sein könnte.

Während das Galaxy S22 FE international mit einem MediaTek-Chip erscheinen soll, würde ein SoC des chinesischen Herstellers im Falle der Galaxy S23 angeblich nur in den Versionen für den asiatischen Markt Einzug halten. Die Frage ist natürlich, was das für Samsungs hauseigene Exynos-Prozessoren bedeuten könnte. Ein wenig wirkt es so, als würden jene immer mehr ins Hintertreffen geraten.

Warum steht überhaupt im Raum, dass Samsung MediaTek-Chips für seine Premium-Smartphones einsetzen könnte? Nun, MediaTek möchte international höhere Marktanteile erreichen und sein Markenimage verbessern. Daher sollen die Chinesen Samsung wohl einen ganz besonders lukrativen Deal unterbreitet haben. Bestätigt ist dies offiziell aber nicht.

Gut möglich ist in der Tat, dass MediaTek Samsung attraktivere Konditionen angeboten hat als Qualcomm. Ob dies aber am Ende wirklich dazu führt, dass die Südkoreaner MediaTek-Chips in ihren High-End-Smartphones verwenden und in welchen Regionen dies der Fall sein könnte, ist erst einmal offen.

