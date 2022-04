Intel Arc: Erste Laptops ab Ende des zweiten Quartals 2022

Intel hat bereits seine ersten Arc-GPUs für Notebooks vorgestellt. Zunächst sollten aber nur Laptops mit den Einstiegs-Lösungen, den Arc A350 und Arc370M in den Handel kommen. Doch auch mit jenen GPUs ließen sich im Handel keine Geräte auffinden. Der Hersteller wurde entsprechend mit Anfragen zur tatsächlichen Verfügbarkeit bombardiert. Bei Twitter teilte man nun mit, dass erste Notebooks mit den Intel Arc 3 ab Ende des zweiten Quartals 2022 zu haben sein werden.

Die restlichen Intel Arc der Serien 5 und 7 sollen erst im Sommer 2022 folgen. Allerdings ist die ganze Angelegenheit generell von diffuser Kommunikation geprägt. Denn dass die Intel Arc 3 laut dem Intel Support jetzt erst Ende des zweiten Quartals 2022 verfügbar sein sollen, widerspricht vorherigen Aussagen. Vielleicht handelt es sich da also um ein Missverständnis und der Support wollte auf die Intel Arc 5 und Arc 7 verweisen?

So oder so scheint beim Launch der Intel Arc 3 einiges schiefgelaufen zu sein. Eines der ersten Notebooks mit einer entsprechenden GPU sollte das Modell Acer Swift X sein. Dieses soll nun erst zwischen dem 26. Mai 2022 und dem 13. Juni 2022 in die Auslieferung gehen. Das Samsung Book 2 Pro wiederum, ebenfalls laut vorherigen Ansagen mit einem der neuen Grafikchips von Intel bestückt, wurde bisher nur in der Modellvariante ohne Intel Arc ausgeliefert.

Letzten Endes sollte Intel also zusehen, dass die Kommunikation um Arc sich verbessert. Bisher war die Veröffentlichung der Grafikchips primär von Verschiebungen, vagen Aussagen und Missverständnissen geprägt. Das rückt die neuen GPUs leider unverdient in ein schlechtes Licht.

