Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+: Erste Smartphones wohl ab Juni 2022

Aktuell ist der leistungsfähigste Prozessor für mobile Endgeräte von Qualcomm der Snapdragon 8 Gen 1. Mit diesem Chip hat der Hersteller auch ein neues Namensschema eingeläutet. Doch jedes Jahr bringt Qualcomm im weiteren Verlauf auch noch einen etwas leistungsfähigeren Prozessor mit dem Zusatz „Plus“ auf den Markt. In diesem Jahr wird das also der Snapdragon 8 Gen 1+ sein. Erste Smartphones mit diesem SoC sollen angeblich bereits im Juni 2022 auf den Markt kommen.

Anzeige

Möglich ist auch, dass die ersten mobilen Endgeräte erst Anfang Juli erscheinen. Dennoch wäre das früher, als jeweils in den Vorjahren. Voraussichtlich werden chinesische Hersteller als erstes Geräte mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus auf den Markt bringen. Kandidaten wären da sicherlich Xiaomi, Oppo oder gar OnePlus. Denn ein potenzielles OnePlus 10 Ultra soll angeblich zwischen Juni und Juli 2022 erscheinen, was sich zeitlich perfekt einfügen würde.

Der Snapdragon 8 Gen 1 Plus wird mit dem MediaTek Dimensity 9000 konkurrieren. Man rechnet damit, dass Qualcomm seinen neuen Prozessor im Mai 2022 vorstellt. Große Veränderungen gegenüber dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ohne Plus sind nicht zu erwarten. Vermutlich werden in erster Linie die Taktraten etwas angehoben. Auch ist möglich, dass der neue Chip seine maximale Leistung länger halten kann.

Aktuell sind das jedoch noch Spekulationen, Qualcomm selbst äußert sich zu den Gerüchten natürlich nicht.

Quelle: Naver