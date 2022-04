PlayStation 5 DualSense: Controller lässt sich ab sofort auch am PC aktualisieren

Sony bietet mit dem DualSense einen Controller an, der primär natürlich für die PlayStation 5 konzipiert worden ist. Doch auch PC-Gamer können das Eingabegerät für Spiele verwenden. Das bietet sich immer mehr an, denn mittlerweile sind einige ehemalige PlayStation-Exklusivspiele wie „Days Gone“, „Horizon Zero Dawn“ oder auch „God of War“ ebenfalls für den PC verfügbar. Bisher entstand jedoch ein Problem: Die Firmware des DualSense-Controllers ließ sich ausschließlich über die PS5 aktualisieren. Das hat sich jetzt geändert.

So stellt Sony mittlerweile ein Update-Tool für Windows 10 und Windows 11 zur Verfügung, das hier kostenlos heruntergeladen werden kann. Über das Programm ist es dann möglich, eine neue Firmware auf den DualSense zu spielen. Dies muss mit jedem Controller einzeln vollzogen werden. Es ist nicht möglich, mehrere DualSense zeitgleich mit einem Update zu bespielen.

Auch muss der Controller via USB-Kabel mit dem jeweiligen PC verbunden werden. Das sollte jedoch nicht überraschen, denn auch um den DualSense an der PS5 zu aktualisieren, ist stets eine Kabelverbindung notwendig. Dies handhabt Sony sicherlich aus Vorsicht so, damit nicht während des Updates der Akku zur Neige gehen kann.

So oder so dürften PC-Gamer sich sicherlich über diese Neuigkeit freuen, wenn die den DualSense zum Spielen einsetzen, aber abseits eines Gaming-PCs keine PlayStation 5 besitzen.

Quelle: PlayStation (Twitter)