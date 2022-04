Oppo Reno7 startet in Deutschland

Oppo hatte seine Smartphones der Reihe Reno7 bereits Ende 2021 für den chinesischen Markt vorgestellt. Nun schafft es das Reno7 nach Deutschland. Regulär kostet das mobile Endegerät 329 Euro. Allerdings senkt man den Early-Bird-Preis bis einschließlich 5. Mai 2022 auf 299 Euro. Zusätzlich kann auf der Produktseite ein Coupon im Wert von 20 Euro ausgewählt werden, der im Warenkorb abgezogen wird. Somit fällt der Preis für früh Entschlossene auf 279 Euro.

Dafür winkt ein Smartphone mit Android 12 bzw. der Oberfläche ColorOS 12 und einem Akku mit 4.500 mAh und 33-Watt-Schnellladung. Das Reno7 nutzt eine Triple-Kamera mit 64 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixeln. Einen optischen Akzent setzt man mit einem LED-Beleuchtungsring um die Makrokamera. Vorne bringt Oppo eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln und dem Sensor Sony IMX709 unter. Oppo verspricht besonders hochwertige Selfies durch die RGBW-Pixelanordnung.

Es gibt das Oppo in den beiden Farben Sunset Orange und Cosmic Black. 175 g wiegt das Reno7 und misst in der Dicke nur 7,54 (Sunset Orange) bzw. 7,49 mm (Cosmic Black). Auch an Bord ist ein AMOLED-Display mit 6,4 Zoll Diagonale, FHD+ und 90 Hz Bildwiederholrate. Herzstück des Smartphones ist der Qualcomm Snapdragon 680 4G. Ihm stehen 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz zur Seite. Der RAM lässt sich virtuell um bis zu 5 GByte erweitern. Die Kapazität wird dann vom Speicherplatz abgezogen. Der Speicher kann zudem via microSD erweitert werden.

Zu den weiteren Schnittstellen des Oppo Reno7 zählen 4G LTE, Dual-SIM (Triple Slot), GPS, USB-C (2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5-mm-Audio und NFC. Das Smartphone ist zudem nach dem Standard IPX4 zertifiziert.