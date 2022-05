Philips startet Cashback-Aktion auf TVs mit Ambilight, Soundbars, Kopfhörer und mehr

Die Marke Philips, zugehörig zum Anbieter TP Vision, hat eine neue Aktion in petto: Man gewährt bis zu 700 Euro Cashback auf ausgewählte Fernsehgeräte mit Ambilight-Beleuchtung, Soundbars und auch einen Fidelio-Kopfhörer. Um den höchsten Cashback-Betrag einzustecken, ist allerdings auch eine höhere Ausgabe notwendig. Denn die vollen 700 Euro gibt es lediglich als nachträgliche Erstattung, wenn ein 65OLED986/12 gekauft wird.

Die Cashback-Aktion von Philips läuft konkret vom 16. bis 31. Mai 2022 bei teilnehmenden Händlern. Für die Registrierung haben geneigte Käufer anschließend bis zum 28. Juni 2022 Zeit. So müssen natürlich die entsprechenden Belege hochgeladen und die Bankverbindung angegeben werden. Verläuft alles erfolgreich, dann wird der Cashback-Betrag anschließend innerhalb von 8 Wochen erstattet. Minimal gibt es übrigens 40 Euro zurück. Jene Summe erhalten Käufer eines Fidelio L3.

Wichtig ist: In den Teilnahmebedingungen ist vermerkt, dass jeder Haushalt (E-Mail- & IBAN-Kombination) mit höchstens einem TV oder einer Soundbar, oder einem

TV und einer Soundbar in Kombination an der Aktion teilnehmen kann.

Wer eventuell ohnehin geplant hatte, eines der teilnehmenden Produkte zu erwerben, der macht nun vermutlich ein besseres Geschäft.

Quelle: Philips