Microsoft Surface Laptop Go 2 offiziell vorgestellt

Microsoft hat das neue Notebook Surface Laptop Go 2 offiziell vorgestellt. Auch in Deutschland sind daher bereits Vorbestellungen ab 669 Euro möglich. Der Preis variiert aber je nach gewählter Ausstattungsvariante. Die Auslieferung des Produkts beginnt am 7. Juni 2022. An Bord ist bei diesem Modell ein Touchscreen mit 12,4 Zoll Diagonale im Format 3:2 mit 1.536 x 1.024 Pixeln als Auflösung. Auch ein Fingerabdruckscanner zur Anmeldung über Windows Hello steht zur Verfügung. Ebenfalls bewerben die Redmonder die verbesserten Mikrofone und die HD-Kamera.

Im Inneren stecken je nach Wahl 4 bis 8 GByte RAM und 128 bis 256 GByte Speicherplatz. Als Prozessor dient ein Intel Core i5 der 11. Generation. Microsoft stellt Akkulaufzeiten von bis zu einem Tag in Aussicht. Zu den Farbvarianten Ice Blue, Sandstone und Platinum gesellt sich beim Go 2 die neue Farbvariante Sage.

Klar, dass Microsoft sein Surface Laptop Go 2 mit Windows ausliefert. Es stehen die Varianten mit Windows 11 Home, Windows 11 Pro oder auch noch Windows 10 Pro zur Wahl. Die weiteren, technischen Daten können Interessierte unten entnehmen.

Technische Daten des Microsoft Surface Laptop Go 2

Betriebssystem Surface Laptop Go 2: Windows 11 Home; Surface Laptop Go 2 für Unternehmen: Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro

Abmessungen: 10,95″ x 8,12″ x 0,62″ Gewicht: 2,48 lbs (1.127g)

Oberseite: Aluminium

Unterteil: Aluminium- und Polycarbonat-Verbundharzsystem mit Glasfasern und 30 % recyceltem Material

Farben: Platin, Salbei, Eisblau, Sandstein

Bildschirm: 12,4″ PixelSense Display

Auflösung: 1536 x 1024 (148 PPI)

Bildseitenverhältnis: 3:2

Touch: 10-Punkt-Multitouch

CPU: Quad-Core Intel Core i5-1135G7-Prozessor der 11. Generation

RAM: 4 GB/8 GB/16 GB LPDDR4x

SSD-Optionen: 128 GB oder 256 GB

Sicherheit: Hardware TPM

Schutz auf Unternehmensniveau mit Windows Hello-Anmeldung, One-Touch-Anmeldung mit Fingerabdruck-Power-Button (Surface Laptop Go 2 i5/4 GB/128 GB enthält keinen Fingerabdruck-Power-Button).

Netzwerk: Wi-Fi 6: 802.11ax kompatibel, Bluetooth Wireless 5.1 Technologie

Akku: Bis zu 13,5 Stunden bei typischer Nutzung des Geräts (Laden Sie Ihr Surface Laptop Go 2 in etwas mehr als einer Stunde auf 80 % auf)

Kameras: 720p HD f2.0 Kamera (nach vorne gerichtet)

Audio: Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby AudioT Premium

Anschlüsse: 1 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss 1 x Surface Connect-Anschluss

Sensoren: Umgebungslichtsensor

Netzteil: 39 Watt-Netzteil

Auswechselbare Komponenten umfassen: (vom Kunden austauschbare Einheiten): AB-Abdeckung (Display), C-Abdeckung (Tastensatz und Trackpad), Standfüße, SSD, Surflink-Kabel

Preis: ab 669 Euro

Quelle: Microsoft