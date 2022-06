PlayStation Plus und Xbox Games with Gold: Das sind die Gratis-Spiele im Juni 2022

Microsoft und Sony stellen Abonnenten ihrer Dienste Xbox Games with Gold und PlayStation Plus auch im Juni 2022 wieder Spiele ohne weitere Mehrkosten bereit. Bei Sony halten die neuen Titel am nächsten Dienstag, also am 7. Juni 2022, Einzug. Bis dahin ist dann auch noch Zeit, die Spiele aus dem Mai 2022 zur eigenen Bibliothek hinzuzufügen, denn dann lassen sie sich auch später noch herunterladen und nutzen. So war „FIFA 22“ im Mai 2022 Teil von PlayStation Plus.

Neu im Juni 2022 sind durchaus interessante Titel. So bietet Sony für die PlayStation 4 den Blockbuster „God of War“ an. Dazu gesellt sich, ebenfalls für die PS4, „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“. „Nickelodeon All-Star Brawl“ gibt es dann sowohl für die PS4 als auch die aktuelle PlayStation 5. Letztere kann aber natürlich auch die anderen beiden Games dank Abwärtskompatibilität abspielen.

Die neuen Spiele sind dann für Abonnenten von PlayStation Plus bis zum 4. Juli 2022 abrufbar.

Microsoft hingegen bietet im Rahmen der Games with Gold bereits die beiden Spiele „Aven Colony“ (Xbox One) und „Super Meat Boy“ (Xbox 360) an. Ab dem 16. Juni 2022 stoßen zwei neue Titel hinzu. Konkret sind das „Project Highrise: Architect’s Edition“ sowie schließlich „RaSkulls“ (Xbox 360). Alle vier Spiele sind natürlich dank der Abwärtskompatibilität auch an den aktuellen Xbox Series X|S spielbar.

Bleibt uns also nur allen Lesern viel Spaß beim Zocken zu wünschen!

Quelle: PlayStation Blog