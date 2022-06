Hardware und Software: Unterschied und Verbindung leicht erklärt

Fast jeder Aspekt unseres Lebens ist heutzutage auf die eine oder andere Weise von Computersystemen abhängig oder wird von ihnen beeinflusst. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, was wir kaufen und wie wir es tun, und sogar die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, ist von einer enormen Vernetzung der Computertechnologie durchdrungen. Sie ist so allgegenwärtig, dass es nicht verwunderlich ist, dass wir sie als selbstverständlich ansehen, auch wenn ihre Funktionsweise für viele von uns ein Rätsel ist.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen die Grundlagen der Funktionsweise von Computern in Bezug auf Hardware, Software, die Interaktion zwischen beiden und einige der unglaublichen Entwicklungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben.

Hardware und Software: Wie sie zusammenspielen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Hardware und Software zu verstehen, ist, an unseren eigenen Körper zu denken und daran, wie er funktioniert. Im menschlichen Körper gibt es verschiedene physische Komponenten, die sozusagen die Maschine ausmachen. Das Skelett, die Muskeln und Sehnen, sogar das Blut und die Organe tragen alle zum Funktionieren des menschlichen Körpers bei. Das ist wie beim Heimcomputer: Monitor, Tastatur, Maus und Tower enthalten alle Teile, die die Maschine zum Laufen bringen.

Aber irgendetwas muss den Körper zum Funktionieren bringen, Signale senden und Informationen interpretieren. Hier kommt das Gehirn ins Spiel, der Teil des Systems, der dafür sorgt, dass all die verschiedenen Teile des Körpers reibungslos zusammenarbeiten.

Es gibt einige Programme beziehungsweise Aufgaben, die recht einfach sind, und andere, die hoch entwickelt sind.

Hochentwickelte Software Programme

In ähnlicher Weise gibt es Computerprogramme (oder Software), die einfache Funktionen, wie das Notieren von Notizen oder das Öffnen von Fotos und Videos ausführen können. Auf der anderen Seite gibt es hochentwickelte Softwareprogramme, wie es Betriebssysteme sind, die quasi das gesamte „Nervenzentrum“ des Computers abdecken.

Doch hochkomplexe Software kommt in vielen Bereichen zum Einsatz.

Eines der besten Beispiele ist an dieser Stelle das Programm von Evolution Gaming. Solche Programme ermöglichen es Spielern in der Schweiz, Deutschland und rund um den Globus, bei Live-Spielbanken ein intensives Erlebnis zu haben. Der ausführliche Online Casino Schweiz Test zeigt, dass die Software von Evolution Gaming für Live Spiele eine der besten weltweit ist.

Wäre der Mensch ein Computersystem, könnte man den Körper als die Hardware und das Gehirn als die Software verstehen.

Hardware näher erklärt

Wenn wir tiefer in die Hardware eintauchen, können wir sie in zwei verschiedenen Kategorien verstehen. Die eine Kategorie ist die externe Hardware, die die verschiedenen Elemente der Maschine umfasst, die man von außen sehen kann. Zum anderen gibt es die interne Hardware, d.h. die physischen Komponenten, die das Innere des Rechners ausmachen.

Zur externen Hardware gehören Dinge wie die Tastatur und die Maus eines Computers, aber auch Bildschirme und Drucker oder sogar Speicherkarten, die eingelegt und entfernt werden können. Diese Komponenten werden oft auch als Eingabekomponenten bezeichnet.

Zur internen Hardware gehören die Hauptplatine, der Prozessor, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der der Rechner arbeiten kann, der Speicher oder RAM, der es dem Rechner ermöglicht, Anwendungen auszuführen, die Festplatte zum Speichern von Dateien und die Grafikkarte, die Prozesse in leicht verständliche Grafiken und Zeichen umsetzt.

Software näher erklärt

Die Welt der Software ist ein riesiges und komplexes Universum, das alles umfasst, von den einfachsten Programmen bis hin zu den komplexesten und ausgeklügeltsten Programmen zur Erschaffung ganzer Welten.

Software, die einfach auf dem Computer installiert oder deinstalliert wird, wird für eine Reihe verschiedener Funktionen entwickelt, und die Möglichkeiten, was diese Funktionen sein könnten, sind endlos. Einige der unglaublichsten Fortschritte in der Softwareentwicklung sind in der Online-Spieleindustrie zu verzeichnen, in der es keine Seltenheit ist, dass ganze Plattformen für virtuelle und erweiterte Realität den Nutzern von zu Hause aus immersive Erfahrungen bieten.

Auch im Bereich der sozialen Medien haben sich viele zuvor unvorstellbare Entwicklungen vollzogen, angefangen bei Anwendungen, die die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, grundlegend verändert haben, wie z.B. Facebook, bis hin zu der in sich geschlossenen, alternativen Realität des Metaverse.

Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hardware und Software zwar in gewisser Weise das komplette Gegenteil voneinander sind, aber in Wirklichkeit zwei Seiten derselben Medaille sind. Das eine wäre ohne das andere veraltet, und beide sind benötigt, um ein Computersystem sinnvoll zu nutzen, egal ob es einfach oder hochkomplex ist.