Qualcomm stellt die beiden Wearable-Plattformen Snapdragon W5 und W5+ Gen 1 vor

Qualcomm hat zwei neue Plattformen bzw. SoCs für Wearables, in erster Linie Smartwatches, vorgestellt. Laut dem Hersteller habe man bereits Partner wie Oppo und Mobvoi gewonnen, die rund 25 Produkte auf Basis der neuen Qualcomm Snapdragon W5 und W5+ Gen 1 in der Pipeline hätten. Gefertigt werden die neuen Chips im 4-nm-Verfahren. Qualcomm verspricht ca. 50 % weniger Stromverbrauch bei doppelter Leistung und zweifachem Funktionsumfang, aber einer um 30 % reduzierten Größe, wenn man mit der direkten Vorgängergeneration vergleiche.

Teil der Plattform ist auch ein Koprozessor aus dem 22-nm-Verfahren, der im „Always On“-Betrieb arbeitet. Als Features verspricht man unter anderem Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GNSS und für mehr Effizienz Sonderzustände wie „Deep Sleep“ und „Hibernate“. Als eines der ersten Produkte wird die Oppo Watch 3 auf den Snapdragon W5 setzen.

Mobvoi wiederum entwickelt eine neue TicWatch auf Basis des Snapdragon W5+. Ob sich die vollmundigen Versprechungen am Ende bewahrheiten, sollte man natürlich erst einmal abwarten. Das wird sich dann zeigen, wenn tatsächlich erste Produkte von Partnern in den Handel bzw. in Kundenhände wandern.

Quelle: Qualcomm