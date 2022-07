AMD zeigt neue AM5-Plattform für Ryzen 7000

AMD hat seine kommende AM5-Plattform bei Twitter präsentiert. Das Bild zeigt den LGA-Sockel mit einem installierten AMD Ryzen Prozessor auf einem nicht näher genannten Mainboard, aber ohne Kühler. Das Design des Sockels sei allerdings so gestaltet, dass auch Kühler für den bisherigen AM4-Sockel, der noch auf die CPUs mit Pins ausgerichtet ist, mit dem AM5-Sockel kompatibel sein sollen.

Der AM5-Sockel ist gedacht für AMDs kommende Ryzen Prozessorgeneration auf Basis der „Zen 4“ Mikroarchitektur. Diese kommen ohne die für ihr manchmal leichtes Verbiegen berüchtigten Pins aus, denn die neue Plattform setzt auf LGA – wie Intel es bereits seit einigen CPU-Generationen macht. AMD hat die Pins lange beibehalten, um eine längere Abwärtskompatibilität neuer CPUs zu älteren Mainboards zu gewährleisten.

AMDs neue Prozessoren der voraussichtlich Ryzen 7000 genannten und im September erwarteten Serie werden einfach in den LGA-Sockel AM5 gelegt und dann per Schließen einer Klappe an die korrekte Position manövriert. Das erleichtert die Installation und macht sie gleichzeitig sicher, aber eben auch ungeeignet für bisherige Mainboards. Allerdings bringen die neuen CPUs Unterstützung für DDR5-Hauptspeicher und PCI Express 5.0 mit, sodass neue Mainboards ohnehin anzuraten wären, um keine Leistung zu verschenken.

Darüber hinaus erlaubt die neue AM5-Plattform TDP mit bis zu 170 Watt, wohingegen der AM4-Sockel für maximal 105 Watt TDP konzipiert wurde. Trotz des TDP-Upgrades und der anderen Sockel- bzw. CPU-Bauform sollen auch bisherige AM4-Kühler mit dem AM5-Sockel kompatibel sein, wie AMD jetzt versichert.

Quelle: AMD Ryzen @ Twitter