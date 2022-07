Steam Deck: Hitzewelle kann Performance-Einbußen verursachen

Valves Steam Deck erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Wer den PC im Handheld-Format derzeit bestellen möchte, muss laut Website auf einen Liefertermin im dritten Quartal 2022, also Oktober oder später, warten. Vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee, mit dem Steam Deck erst im Herbst durchzustarten. Denn angesichts der aktuellen Hitzewelle warnt Valve via Twitter: Bei den aktuellen Temperaturen könne es in einigen Regionen dazu kommen, dass die Performance des Steam Decks leide.

So sei das Handheld nur für den Betrieb bei Temperaturen von maximal 35° Celsisus optimiert. Die APU im Inneren dürfe zwar bis zu 100° Celsius warm werden, das sei sicher, doch wenn dann eben insgesamt zu viel Hitze zusammenkomme, werde natürlich gedrosselt. Dadurch kühlen sich die Komponenten schneller wieder ab, doch die Leistung leidet. Dies sei aber notwendig, um die Hardware des Geräts vor Schäden zu bewahren.

105° Celsius seien laut Valve für den Chip des Steam Decks die magische Grenze. Werde diese Temperatur erreicht, dann werde das Handheld vorsichtshalber durch einen Sicherheitsmechanismus abgeschaltet. Letzten Endes ist allerdings dadurch auch die Gefahr sehr gering, dass Besitzer eines Steam Decks langfristige Schäden zu befürchten haben. Gelagert werden, dürfe das Steam Deck sogar bei Temperaturen von bis zu 60° Celsius.

For our friends in the midst of a heatwave, a quick note about Steam Deck in high temperatures. Steam Deck performs at its best in ambient temperatures between 0° and 35° C. If the temperature gets higher than this, Steam Deck may start to throttle performance to protect itself.

— Steam Deck (@OnDeck) July 19, 2022