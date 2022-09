Apple Watch Series 8, SE und Ultra vorgestellt

Apple hat diese Woche gleich drei neue Smartwatches vorgestellt: die Apple Watch SE, Apple Watch 8 und Apple Watch Ultra. Bleiben wir zunächst beim Standard-Modell, der Apple Watch Series 8. In Bezug auf das Design ähnelt die neue Generation stark dem Vorgängermodell. Neu ist das erweiterte Zyklustracking, das einen brandneuen Sensor beansprucht, der die Körpertemperatur misst. Dafür sind gleich zwei Sensoren integriert, um die Genauigkeit zu steigern. Einer misst die Temperatur oberhalb des Bildschirms und der andere sitzt unter der Watch. Die Daten zum Menstruationszyklus werden dann mit dem bisherigen Verlauf abgeglichen, was auch mögliche gesundheitliche Probleme offenlegen soll, falls es zu erheblichen Abweichungen kommt.

Anzeige

Ebenfalls bringt die Apple Watch Series 8 eine neue Unfallerkennung mit, die bei Autounfällen greift und direkt Notfallkontakte sowie den Notruf aktivieren kann. Durch neue Bewegungs- und Beschleunigungssensoren will man hier eine hohe Genauigkeit erreichen. Zumal diese Erkennung nur beim Fahren aktiv sei. Als Akkulaufzeit nennt Apple bis zu 18 Stunden. Neu ist jedoch ein eingeschränkter Low-Power-Modus, der bis zu 36 Stunden herausholt. Da fehlen dann aber Features wie das Always-On-Display oder das automatische Tracking von Workouts. Zusätzlich unterstützt die Apple Watch Series 8 jetzt internationales Roaming.

Die Preise der Apple Watch Series 8 (Aluminiumgehäuse)

41 mm: 499 Euro

mit LTE: 619 Euro

Edelstahl (mit LTE): 899 Euro

45 mm: 539 Euro

mit LTE: 659 Euro

Edelstahl (mit LTE): 949 Euro

Dazu gesellt sich die Apple Watch Ultra, die der Hersteller speziell für Sportler und anspruchsvollere Outdoor-Anwender bewirbt. Für mehr Haltbarkeit besteht das Gehäuse aus Titan und es gibt einen neuen „Action Button“, der auch programmierbar ist. Mit 2.000 nits ist das Display besonders hell. Zusätzlich will Apple die Mikrofone optimiert haben und verbaut einen zweiten Lautsprecher für Telefonate. 36 Stunden Akkulaufzeit sollen hier drin sein – bis zu 60 Stunden im stromsparenden Modus.

Die GPS-Genauigkeit soll hier steigen – auch dank L1- und L5-GPS. In Sachen Workouts gibt es ebenfalls neue Metriken und genauere bzw. erweiterte Daten. Selbst die Kompass-App wurde komplett überarbeitet, um genauere Wege aufzuzeigen. Im Notfall kann an der Apple Watch Ultra eine Sirene mit 86 dB aktiviert werden. Die Uhr ist zudem WR100 wasserdicht und bietet spezielle Zifferblätter für Taucher, zertifiziert nach EN13319. Die Auslieferung der Apple Watch Ultra startet ab dem 23. September 2022. Als Preis sind 999 Euro ausgerufen.

Fehlt noch das Einstiegsmodell, die Apple Watch SE der 2. Generation. Sie nutzt wieder ein Aluminiumgehäuse in drei Farben zur Wahl. Das Display ist hier um ca. 30 Prozent größer als das in der Apple Watch Series 3. Mehr Performance will man gewährleisten und die neue Unfallerkennung ist auch hier mit von der Partie. Zudem soll das neue Family Set-up soll die Unabhängigkeit von Familien-Mitgliedern ermöglichen. Die Auslieferung der Apple Watch SE beginnt am 16. September 2022.

Preise der Apple Watch SE der 2. Generation

40 mm: 299 Euro

mit LTE: 369 Euro

44 mm: 339 Euro

mit LTE: 409 Euro

Quelle: Apple