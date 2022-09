Logitech G Pro Racing Wheel und Pro Racing Pedals für Gamer vorgestellt

Logitech G, eine Marke von Logitech für innovativer Gaming-Peripherie, hat in dieser Woche das Pro Racing Wheel und die Pro Racing Pedals angekündigt. Dabei handelt es sich um Eingabegeräte, die Rennsimulationen aufwerten sollen. Das Pro Racing Wheel verfügt TrueForce-Feedback und soll dank der sogenannten „Direct Drive-Engine“ eine Leistung von 11 Newtonmetern bei geringer Latenz erreichen. TrueForce sorght dabei für haptisches Feedback. So sollen SimRacer die Physik und den Sound des Spiels noch immersiver und mit nahezu sofortigem Feedback erleben.

Anzeige

Die Tasten und Regler seien laut Logitech so angeordnet, dass sie mit einer Daumenbewegung erreicht werden können. Die integrierten Schaltwippen sind magnetisch und setzen auf kontaktlose Hall-Effekt-Sensoren und zusätzliche taktile Magneten. Auf diese Weise erinnern die Schaltvorgänge an das Erlebnis in einem Rennwagen. Analoge Paddles wiederum unterstützen eine Vielzahl von Rennfunktionen. Wenn sie in Form eines Doppelkupplungs-System angeordnet sind, wird der Vorteil beim Start noch größer.

Alternative Konfigurationen umfassen eine Handbremse und zwei zusätzliche Achsen. Über das integrierte Display lassen sich außerdem insgesamt fünf verschiedene Racing-Profile anlegen. Das neu entwickelte Klemmsystem erleichtert die Montur des Racing Wheels. Gleichzeitig bleiben die Standard-Schraubenlöcher, die es für die Montage an einem Rennsitz braucht, erhalten.

Die Pro Racing Pedals verfügen über eine Lastzellenbremse und können an die jeweiligen Renn-Setups und -Stile angepasst werden. Die Pedale registrieren die Kraft, die zum Bremsen aufgebracht wird. Auch können etwa das Kupplungs- sowie das Gaspedal härter oder weicher eingestellt werden, während für das Bremspedal eine Auswahl von Elastomeren zur Verfügung steht. Sowohl das Gas- als auch das Kupplungspedal sind mit kontaktlosen Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Jedes Pedal kann auf horizontaler Ebene verschoben werden.

Das Logitech G Pro Racing Wheel ist in zwei Versionen erhältlich: eine, die mit PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 kompatibel ist und eine, die PC, Xbox Series X|S und Xbox One unterstützt. Die Logitech G ProRacing Pedals sind mit PCs mit Windows 10/11 über einen USB-Anschluss und bei Anschluss an das Pro Racing Wheel kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 oder PlayStation 4.

Preis und Verfügbarkeit

Das Logitech G Pro Racing Wheel und die Pro Racing Pedals werden voraussichtlich ab September 2022 auf LogitechG.com und im weltweiten Einzelhandel zu einem UVP von 1.099 € (Wheel) und 389 € (Pedals) erhältlich sein.

Quelle: Logitech