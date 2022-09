ViewSonic M1 Pro: Neuer Beamer für unterwegs kostet 649 Euro

ViewSonic hat einen neuen LED-Beamer für unterwegs vorgestellt: Der M1 Pro wird als portables Gerät beworben und kommt auf Akkulaufzeiten von bis zu 2 Stunden im Eco- bzw. 1,4 Stunden im Normal-Modus. Verbaut sind hier auch Stereo-Lautsprecher mit 3 Watt von Harman Kardon. Leider steht die Auflösung jedoch nur bei 1.280 x 720 Pixeln. Zudem macht ViewSonic bedauerlicherweise keine Angaben zum statischen Kontrast und nennt nur 120.000:1 als dynamischen Kontrast.

Letzteres sagt wenig aus, da die Hersteller sich hier relativ frei selbst etwas zusammenrechnen können. Jedenfalls ist der ViewSonic M1 Pro das Nachfolgemodell des M1+ aus dem Jahr 2019. Beworben wird der Projektor als portables Gerät für Geschäftsreisende sowie als Beamer für den Garten oder den Campingplatz. Als Funktionen sind etwa Auto-Keystone und ein drehbarer Ständer dabei. Die Helligkeit liegt bei 600 LED-Lumen. Bei Abständen von 0,9 bis 3,5 Metern kann der M1 Pro Diagonalen von 40 bis 150 Zoll erzeugen.

Der M1 Pro von ViewSonic ist ab sofort im Fachhandel für 649 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Mit einem Leuchtmittel sollen mehr als 30.000 Betriebsstunden im Normal-Mode möglich sein. Als Schnittstellen nennt der Hersteller HDMI (1.4), einen USB-Reader (2.0) sowie zwei USB-C Ports (1x Video/5V/2A out und 1 x DC 15V/3A in). Dazu kommen 1x USB A für die Stromversorgung (5V/1,5A) sowie ein Klinken-Audioausgang. Auch Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.2 sind vorhanden. So können etwa direkt Inhalte von Smartphones gespiegelt werden.

Der ViewSonic M1 Pro kommt auf 16 GByte Speicherplatz und hat auch schon ab Werk einige Apps im Bauch, welche der Hersteller aber leider nicht weiter aufschlüsselt. Der Beamer wiegt ca. 950 Gramm und misst etwa 182 x 140 x 62 mm. Die Betriebslautstärke liegt bei etwa 26 dB.

Quelle: ViewSonic