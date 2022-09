Welche Art von Unternehmen braucht ein Zutrittskontrollsystem?

Der Schutz von Unternehmen vor unbefugtem Zutritt steht bei Arbeitgebern oft im Vordergrund. Die Möglichkeit, zu kontrollieren, wer kommen und gehen darf und in welche Bereiche, trägt wesentlich dazu bei, dies zu erreichen.

Anzeige

Zugangskontrollsysteme

Nicht nur sichere Schlösser, Alarmanlagen und Videoüberwachung können zur Verbesserung der Sicherheit beitragen, sondern auch neue Technologien, die Unternehmern und Gebäudemanagern flexible, sichere und effiziente Möglichkeiten bieten, den Zugang zu bestimmten Bereichen in den Geschäftsräumen zu ermöglichen.

Zutrittskontrollsysteme spielen in vielen modernen Unternehmen eine wichtige Rolle, sei es, um Mitarbeitern den Zugang zu einem Haupteingang zu ermöglichen, ohne dass ein herkömmlicher Schlüssel benötigt wird, oder um den Zugang zu bestimmten Bereichen auf dem Betriebsgelände zu sperren.

Neben elektronischen Schlüsselkarten-/Tastatursystemen, die programmiert und umprogrammiert werden können, wenn sich die Zugangsberechtigung ändert, gibt es auch Zugangskontrollsysteme, die eine Audio- und Videoüberwachung ermöglichen, um die Personen zu überwachen, die versuchen, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Erweiterte Sicherheit

Zugangskontrollsysteme bieten erweiterte Sicherheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlössern können Schlüsselkarten bei Verlust oder Diebstahl vom System gesperrt werden, so dass kein unbefugter Zutritt gewährt wird.

Unternehmen, die unterschiedliche Sicherheitsstufen benötigen, profitieren in hohem Maße von Zugangskontrollsystemen. Große Technologieunternehmen mit potenziell teuren Geräten möchten beispielsweise den Zugang zu diesen Bereichen auf die Mitarbeiter beschränken, die dort arbeiten, während Bürogebäude mit sensiblen Dokumenten oder Archiven eine zusätzliche Sicherheitsebene für diese Räume benötigen, um sie zu schützen.

Unternehmen, die von einer Zugangskontrolle profitieren

Zutrittskontrollsysteme sind zwar häufig in größeren Gebäuden zu finden, z. B. in weitläufigen Bürogebäuden oder Behörden, doch können alle Unternehmen von ihnen profitieren. Im Falle eines Zwischenfalls am Arbeitsplatz, z. B. eines physischen Angriffs oder eines Einbruchs, können Zutrittskontrollsysteme durch die Speicherung aller Daten über das Kommen und Gehen zeigen, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in welchem Bereich aufgehalten hat.

Ebenso kann das Wissen, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Gebäude aufhält, im Falle eines Brandes lebensrettend sein – wenn sich jemand nicht am Sammelpunkt aufhält, der eigentlich dort sein sollte, erfahren Sie das schnell.

Während einige Unternehmen die Möglichkeiten des Mikromanagements, die sich durch das „Stempeln“ und „Ausstempeln“ der Angestellten über ihre Zugangskarten ergeben, als unangenehm empfinden, können Schulen dies als eine Möglichkeit zur Überwachung der Schüler betrachten. Die Daten aus den Zugangssystemen ermöglichen nicht nur die Überwachung der Anwesenheit und der Pünktlichkeit, sondern die Technologie trägt auch dazu bei, Schulkinder vor der Bedrohung durch unbefugte Eindringlinge zu schützen. Dies ist besonders in Grundschulen von Bedeutung, wo die Ein- und Ausgänge des Gebäudes sorgfältig kontrolliert werden müssen. Sesamsec bietet Unternehmen auf der ganzen Welt hochwertige Zugangskontrollsysteme und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Branche zurückgreifen, um allen Kunden den besten Service zu bieten.

Ganz gleich, ob Sie den Zugang zum gesamten Gebäude oder zu einzelnen Räumen kontrollieren möchten, das Sesamsec Team kann Ihnen dabei helfen, ein Kontrollsystem zu entwerfen, das perfekt auf die Bedürfnisse der Immobilie abgestimmt ist und einen Schutz bietet, der den Standardmethoden mit Schloss und Schlüssel weit überlegen ist.