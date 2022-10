Ecovacs Deebot T9 AIVI im Test

Anzeige

Einleitung

Ecovacs wurde im Jahr 1998 gegründet und gehört mittlerweile zu den Top-Playern auf dem Markt der Saugroboter. Die Firma bietet in verschiedensten Preiskategorien leistungsstarke Saugroboter mit sehr positiven Bewertungen an. Das Topmodell und der Bestseller von Ecovacs ist der Deebot X1 Omni, dieser liegt preislich bei ca. 1300 Euro. Jetzt präsentieren wir mit dem im Oktober 2021 veröffentlichten Deebot T9 AIVI ein erschwingliches Modell der Firma Ecovacs. Dieser Wischroboter ist der Nachfolger des Deebot T8 AIVI von Ecovacs. Was der T9 AIVI für ca. 450 Euro alles zu bieten hat, erfahrt Ihr in unserem Produkttest.

Lieferumfang

Deebot T9 AIVI Saugroboter

Ladestation

2 x Seitenbürsten

300 ml Staubtank

180 ml Ozmo Pro 2.0 Wasserbehälter mit Wischfunktion

2 x Mikrofaser-Wischtücher

Hochleistungsfilter

Benutzerhandbuch

Reinigungswerkzeug

Kameraabdeckungssticker

Technische Daten

Saugkraft: 3.000 pa

App-Steuerung: Ecovacs Home

Navigation: 3D-Kamerakennung AIVI 2.0 mit Laserraumvermessung

Laustärkepegel: 47, 51, 57, 67 dB bei vier Reinigungsstufen

Ladezeit bis 100 %: 6,5 Stunden

Seitenbürsten: 2 Stück

Reinigungsmodi: 2 x Saugen, Eco und Spot

Arbeitszeit: 2,5 Stunden

Akkukapazität: 5200 mAh, Li-Ion

Steigungen: 25 Grad, bis zu 2 cm

WLAN: 2,4 Ghz Verbindung

Maße: 35,3 x 35,3 x 9,36 cm

Gewicht: 3,9 kg

Features: