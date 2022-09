Ecovacs Deebot X1 Omni im Test

Anzeige

Ecovacs wurde 1998 gegründet und brachte im Jahr 2007 seinen ersten Saugroboter auf den Markt. Mittlerweile gilt das chinesische Unternehmen als einer der führenden Hersteller im Bereich der Haushaltsroboter. Anfang 2022 hatte Ecovacs seine neue Saugroboter-Serie Deebot X1 vorgestellt. Alle drei Modelle sind im Premium- bzw. High-End-Segment der Saug- und Wischroboter angesiedelt, was sich auch im Preis widerspiegelt. Der Deebot X1 Plus ist ab 1000 Euro erhältlich, der Deebot X1 Turbo beginnt bei 1100 Euro und der Deebot X1 Omni schlägt mit rund 1300 Euro zu Buche.

Während das kleinste Modell ohne die beiden Wischteller auskommt, unterscheiden sich die beiden größeren Varianten durch unterschiedliche Funktionen der Reinigungsstationen.

Der Deebot X1 Omni ist das absolute Top-Modell und mit neuester Technik vollgepackt. Neben zwei rotierenden Wischtellern navigiert der Roboter mit Hilfe von Laser und Kamera und ist durch seine Reinigungsstation so gut wie autark. Diese kann unter anderem den Staub aus dem Roboter absaugen, aber auch das Schmutzwasser aufnehmen, die Wischpads reinigen und das Frischwasser nachfüllen. Des Weiteren werden die Wischpads mit Warmluft getrocknet.

Wir haben uns den Ecovacs Deebot X1 Omni genauer angeschaut. In unserem Test klären wir unter anderem, wie die vielen Features in der Praxis funktionieren und ob der hohe Preis von fast 1300 Euro gerechtfertigt ist.

Technische Daten

Dreame W10 Pro Ecovacs Deebot X1 Omni Saugleistung 4.000 Pa 5.000 Pa Navigation Laser (LiDAR) + Kamera Laser (DtoF) + Kamera Abmessungen 33,4 x 31,4 x 10,5 cm 36,2 x 10,3 cm Gewicht 4,4 kg 3,8 kg Lautstärke 65 dB 66 dB Saugen, 68 dB Saugen & Wischen Wischfunktion ja ja Staubbehälter 450 ml 400 ml Akku 6.400 mAh 5.200 mAh Laufzeit 160 Minuten 140 Minuten Reinigungsstation ja ja Abmessungen Station

37,5 x 40,0 x 43,0 cm 45,0 x 57,5 cm x 42,0 cm Frischwasserbehälter 4,5 l 4,0 l Schmutzwasserbehälter 4,0 l 4,0 l Preis (Stand 01.09.2022)

ca. 990 Euro ca. 1260 Euro

Die technischen Daten überzeugen und müssen sich nicht hinter der Konkurrenz in Form des Dreame W10 bzw. W10 Pro verstecken. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5200 mAh, was für eine maximale Laufzeit von 140 Minuten ausreichen soll. Die Saugstärke beträgt maximal 5000 Pa und ist höher als bei den typischen Saugrobotern, die oft mit 3000 oder 4000 Pa daherkommen. Der Staubbehälter fasst 400 Milliliter. Die große Reinigungsstation fasst jeweils 4 Liter Frisch- und Schmutzwasser, was je nach Häufigkeit der Reinigung für mehrere Tage bis Wochen ausreichen dürfte.