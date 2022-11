1More Aero TWS-Ohrhörer im Test

Anzeige

Mit den 1More Aero bringt der Hersteller weitere In-Ear-Kopfhörer auf den Markt, die vor allem mit vielen neuen Features punkten sollen. Wie bei den von uns bereits getesteten 1More Evo ist eine Geräuschunterdrückung implementiert. Allerdings besitzt der 1More Aero trotz des geringeren Preises deutlich mehr Features wie Spatial Audio, Smart Loudness und eigene EQ-Einstellungen. Was diese Features leisten können, werden wir nachfolgend genauer untersuchen.

Die nur 4,9 Gramm leichten Ohrhörer werden in einem Case geliefert, über welche diese auch geladen werden können. Das Gehäuse selber kann zudem kabellos oder per USB-C mit Strom versorgt werden. Bis zu 28 Stunden Musikgenuss sollen so möglich sein. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls vorhanden, mit der in nur 15 Minuten weitere drei Stunden Spielzeit möglich sein sollen. Bluetooth 5.2, IPX5 und eine Dual-Device-Konnektivität sollen das Paket abrunden.

Die 1More Aero gibt es in schwarz und weiß zu einem Preis von 110 Euro und damit mehr als 50 Euro weniger als die 1More Evo. Bis zum 18. November besteht zudem ein Einführungsrabatt, zum Beispiel bei Amazon, wodurch sie nur noch 90 Euro kosten.

Lieferumfang

Mitgeliefert werden Gummiabdeckungen in verschiedenen Größen, das Ladecase mit den Ohrsteckern, ein USB-C auf USB-A Kabel und eine Anleitung.