KTC H27T22 27-Zoll-Monitor im Test

KTC ist hierzulande eher unbekannt. Die Marke gehört zum chinesischen Unternehmen KTC Technology Co., Ltd., welches unter anderem auf LED-TVs und LCD-Monitore spezialisiert ist. Im Oktober 2022 hat KTC drei neue Gaming-Monitore mit 165 Hz vorgestellt. Alle drei Monitore verfügen über eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln (WQHD), unterstützen FreeSync Premium und sind G-Sync-kompatibel. In diesem Test schauen wir uns den KTC H27T22 genauer an.

Der H27T22 besitzt eine Diagonale von 27 Zoll und kommt mit einem flachen „AUO8.2 Fast“ IPS-Panel daher. Die GTG-Reaktionszeit beträgt 1 ms. Der Kontrast liegt bei IPS-typischen 1000:1 und die maximale Helligkeit wird mit 350 cd/m² beziffert. HDR-Signale können verarbeitet werden. Aufgrund der relativ geringen Maximalhelligkeit muss hier aber vermutlich auf einen echten HDR-Effekt verzichtet werden.

Als Anschlüsse sind 1x HDMI 2.0 und 2x DisplayPort 1.2 vorhanden. Der Standfuß lässt sich neigen, schwenken, in der Höhe verstellen und bietet sogar die Möglichkeit der Pivot-Nutzung. Die Garantie beträgt zwei Jahre und der Straßenpreis liegt derzeit bei rund 260 Euro.

Technische Daten

KTC H27T22 KTC H27S17 KTC H32S17 LCD-Panel IPS HVA (gebogen) HVA (gebogen) Backlight LED Diagonale 27 Zoll 27 Zoll 31,5 Zoll Auflösung 2.560 × 1.440 (165 Hz) Pixeldichte 109 ppi 109 ppi 93 ppi HDR HDR FreeSync/G-Sync FreeSync Premium + G-Sync-kompatibel Seitenverhältnis 16:9 Kontrast (statisch) 1000:1 4000:1 3500:1 Helligkeit max. 350 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m² Farbtiefe

8 Bit Farbraum 84% Adobe RGB CIE1976, 92% DCI-P3, 99% sRGB 85% NTSC, 120% sRGB 85% NTSC, 99% sRGB Blickwinkel

(horizontal/vertikal) 178°/178° Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau) 1 ms MPRT 1 ms MPRT Video 1 × HDMI 2.0, 2 × DisplayPort 1.2 Audio 1 × Kopfhörerausgang USB 1 × USB 2.0 (nur für Softwareupdate) Ergonomie neigbar (-5°/+20°)

schwenkbar (-30°/+30°), Pivot

höhenverstellbar (90 mm) neigbar (-5°/+15°) neigbar (-5°/+15°) Leistungsaufnahme Betrieb: typ. 54 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 54 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 65 W; Standby: 0,5 W Sonstiges Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm) Größe (mit Standfuß) (B×H×T) 616 mm × 497,7 mm × 251,8 mm 611,3 mm × 462,4 mm × 251,8 mm 711 mm × 525,9 mm × 251,4 mm Gewicht 5,5 kg 5,0 kg 6,0 kg Preis (Stand 18.11.2022)

260 Euro 230 Euro 250 Euro

Zu unserem Testbericht hat uns der Geekmaxi Online-Shop einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Durch Verwendung von „F7qGWc9y“ sinkt der Preis des KTC H27T22 Gaming-Monitors auf 239,99 Euro.

Sollten gleich zwei Exemplare bestellt werden, gibt es mit dem Coupon-Code „3V2P16KC“ 6 Prozent Nachlass. Dieeses Angebot gilt allerdings nur für den Black Friday Sale, der noch bis 27. November 2022 geht.