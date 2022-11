Jackery Explorer 1000 Pro Powerstation im Test

Anzeige

Wir hatten vor einiger Zeit die Jackery Explorer 1000 im Test, welche an sich ganz gut war, aber zwei größere Schwächen zeigte: Die USB-C Ports konnten maximal 18 Watt Ladeleistung abgeben und die Explorer selbst maximal mit knapp 150 Watt geladen werden.

Das Pro-Modell hat jetzt ein integriertes Netzteil, zwei USB-C-Ports mit jeweils 100 Watt Leistung und ist dank eines klappbaren Handgriffs im Fahrzeug deutlich besser zu verstauen.

Hat Jackery also auf die Kritik gehört und hier eine der besten Powerstations auf den Markt gebracht? Preislich ist sie jedenfalls nicht gerade günstig, 1299 Euro kostet sie regulär. Doch am Ende ist das vielleicht zu verschmerzen, wenn sie sonst alles richtig macht. Und dies fängt bei der Garantie an, die aktuell bis zu fünf Jahre lang ist – ohne zusätzliche Kosten.

Übersicht

Geliefert wird die knapp 11,5 kg schwere und 34 x 26.2 x 25.5 cm große Powerstation in einem stabilen Karton.

Die wichtigsten technischen Daten sind außen aufgedruckt. Besser zusammenfassen kann ich es auch nicht, daher schaut euch am besten das Bild an, wenn ihr euch für die Details interessiert.

Die Ladezyklen wurden auf 1000 Zyklen bis 80 Prozent Restkapazität erhöht, die Kapazität beträgt weiterhin rund eine Kilowattstunde. Auf den Rest gehen wir gleich bei den Anschlüssen und im Praxisteil ein.