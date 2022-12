Digitale Lösungen fürs Handwerk: Zeitersparnis und eine höhere Effizienz

In vielen Handwerksbetrieben kommen digitale Lösungen und Anwendungen längst zum Einsatz. Diese erleichtern den Arbeitsalltag auf vielfache Weise und tragen zu einer erhöhten Effizienz bei zahlreichen internen Abläufen bei. Sowohl Verwaltungs- und Buchhaltungssoftware als auch mobile Apps und Terminkalender sind in diesem Zusammenhang verfügbar.

Anzeige

Organisation ist auch im Handwerk das A und O

Das Führen eines Handwerksbetriebs beinhaltet nicht nur Fachwissen, sondern auch einige logistische Herausforderungen. Mithilfe der passenden Software speziell für das Handwerk lassen sich Planung und Organisation entscheidend vereinfachen und komfortabler sowie effizienter gestalten. Das ERP-System für das Handwerk hilft dabei, auftragsbezogene Daten schnell und einfach zu finden. Eine Abfrage kann etwa über den letzten Ortstermin, die Kundenadresse oder dessen Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen. Ein rascher Zugriff kann auch über eine Schlagwortsuche vorgenommen werden. Alle erstellten Rechnungen werden in einem speziellen Journal übersichtlich abgespeichert. Sie werden auf Wunsch in bezahlt und unbezahlt unterteilt, und auch eine Fälligkeitserinnerung kann aktiviert werden. Gute Software für Handwerker, wie sie etwa aus dem Hause KWP verfügbar ist, erleichtert auch das Bestellen von Ersatzteilen, Werkzeugen und anderen relevanten Produkten und Gütern. Eine direkte Online-Verbindung zum Handwerks-Großhandel stellt sicher, dass Bestellungen schnell und bequem durchgeführt werden. Dem Nutzer werden mehrere verfügbare Angebote angezeigt. Die Verfügbarkeit der Artikel lässt sich in Echtzeit abrufen, und bei Bedarf kann sofort eine Bestellung erfolgen oder Kontakt mit dem Anbieter aufgenommen werden. Die damit verbundenen Bestellscheine, Rechnungen und vergleichbare Dokumente ordnet das ERP-System automatisch dem passenden Auftrag zu: So gelingt auch das spätere Nachrecherchieren von Kosten, Terminen und Daten problemlos.

Mobile Apps und Terminkalender sind von jedem Standort aus nutzbar

Jeder Handwerker verfügt heutzutage über ein Smartphone oder Tablet, über das Onlinedienste auch unterwegs genutzt werden können. Spezielle Apps für diesen Einsatzbereich bieten etwa einen erleichterten Zugriff auf Termine, Kontaktdaten und Aktivitäten. Die Tagesplanung erfolgt damit sehr komfortabel und zuverlässig: Auch im Auto, vor Ort beim Kunden oder auf der Baustelle sind die relevanten Daten jederzeit abrufbereit. Auf diese Weise gestaltet sich auch die Kommunikation mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden deutlich leichter und effizienter. Auftragsdokumente werden papierfrei auf digitalem Wege erstellt, abgespeichert und geteilt. Diese Vorgehensweise präsentiert sich nachhaltig und platzsparend, denn die Auftragsscheine müssen nicht mehr ausgedruckt und abgeheftet werden, sondern werden etwa in einer internen Cloud gespeichert. Dort haben alle befugten Personen Zugriff auf die jeweiligen Daten, und das sowohl vom Büro aus als auch von unterwegs. Auch die Erfassung der Arbeits- und Pausenzeiten sowie der Fahrtzeiten jedes einzelnen Mitarbeiters lässt sich mit dem ERP-System von KWP einfach bewerkstelligen. Digitale Zeiterfassung sollte bereits in jedem Handwerksbetrieb Standard sein, da sie sehr exakt und effizient ausfällt und eine zeitgemäße Variante der klassischen Zeiterfassung darstellt. Das Nutzen moderner Anwendungen für Handwerksbetriebe bedeutet einen deutlich geringeren Aufwand, da das Einpflegen der Daten sowie das Abrufen, Teilen und Auswerten derselben sehr komfortabel und übersichtlich ausfällt. Damit lässt sich auch eine deutliche Zeitersparnis erreichen, was wiederum bedeutet, dass sich der Arbeitsalltag für alle Beteiligten allgemein effizienter gestaltet.